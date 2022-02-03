Зеленський проведе зустріч з президентом Туреччини Ердоганом

3 лютого президент Володимир Зеленський має зустрітися з очільником Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
"3 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана, який перебуватиме в нашій країні з офіційним візитом", — повідомили у прессцентрі Офісу президента.
Церемонія зустрічі почнеться о 13:00.
Після цих переговорів Ердоган має зустрітися з президентом Володимиром Путіним в Анкарі.
Що відомо
- Раніше Ердоган заявляв, що хоче надати підтримку у послабленні напруження між Росією та Україною та виступити у ролі посередника у будь-якому прийнятному форматі за умови згоди на це обох сторін. 26 січня Туреччина запропонувала провести перемовини Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на сході України у Стамбулі.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!