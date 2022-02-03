Зеленський проведе зустріч з президентом Туреччини Ердоганом

3 лютого президент Володимир Зеленський має зустрітися з очільником Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"3 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана, який перебуватиме в нашій країні з офіційним візитом", — повідомили у прессцентрі Офісу президента.

Церемонія зустрічі почнеться о 13:00.

Після цих переговорів Ердоган має зустрітися з президентом Володимиром Путіним в Анкарі.

Що відомо

Раніше Ердоган заявляв, що хоче надати підтримку у послабленні напруження між Росією та Україною та виступити у ролі посередника у будь-якому прийнятному форматі за умови згоди на це обох сторін. 26 січня Туреччина запропонувала провести перемовини Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на сході України у Стамбулі.

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