Глава МЗС Німеччини знову відвідає Україну

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок 7-8 лютого здійснить черговий візит в Україну. Це вже її другий візит до Києва з початку року.

Про це повідомила пресслужба українського МЗС.

Зазначається, що Бербок проведе переговори з українським колегою Дмитром Кулебою щодо координації зусиль у рамках "Нормандського формату", втілення комплексного пакету стримування Росії, розвитку торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки. Також сторони планують активізувати діалог щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною.

Під час візиту до України глава МЗС Німеччини планує відвідати лінію розмежування на Донбасі. 7 лютого міністри проведуть спільну пресконференцію в онлайн-форматі.

Востаннє Бербок відвідувала Україну 17 січня. Тоді вона заявила, що Захід готовий до переговорів з Росією щодо деескалації на кордонах України. При цьому, як зазначила міністерка, Німеччина виключає будь-які поступки з принципових питань, а суверенітет та територіальна цілісність України не є предметом для обговорення. Після візиту до Києва 18 січня очільниця німецького МЗС відправилися до Москви, де провела переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Політикиня повторила тези союзників за результатами переговорів у Європі щодо наслідків можливої агресії Росії проти України та заявила, що Німеччина готова зазнавати збитків у випадку недотримання РФ базових міжнародно-правових принципів.

На початку січня Бербок відвідала Вашингтон, де провела переговори з американськими політиками. Однією з тем перемовин стала російська агресія проти України.

Що відомо

В Офісі президента повідомили, що 14 лютого в Україну приїде федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. У межах візиту він проведе перемовини із президентом Володимиром Зеленським.

8 лютого Україну відвідає президент Франції Емманюель Макрон. За день до цього очікується його візит до Москви.

Протягом першого тижня лютого Україну одночасно відвідали з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції.

3 лютого у Київ прилетів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Під час його візиту Україна та Туреччина уклали низку двосторонніх домовленостей.

За даними німецької газети Süddeutsche Zeitung, Україна передала уряду Німеччини неофіційний запит, що включає список бажаних оборонних озброєнь, необхідних для захисту проти можливої агресії Росії.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння. Натомість 26 січня Німеччина заявила, що готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.

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