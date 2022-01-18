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Німеччина продовжить виступати проти поставок зброї Україні — Шольц
НІМЕЧЧИНАПолітика

Німеччина продовжить виступати проти поставок зброї Україні — Шольц

Олександра Комісарова
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Німеччина продовжить виступати проти поставок зброї Україні — Шольц Getty Images

Чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні.

"Федеральний уряд Німеччини багато років дотримується схожої стратегії щодо цього питання. І вона не включає експорт летальної зброї. Це не змінилося зі зміною уряду, яка відбулася в грудні минулого року", — наголосив політик.

Канцлер також зазначив, що питання треба вирішувати за допомогою дипломатії і спільно з владою Франції він працюватиме над тим, щоб активізувати роботу Нормандського формату.

Що відомо

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна може розглянути можливість зупинки введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2", якщо російські війська вторгнуться в Україну.
  • 21 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів першу розмову в статусі німецького лідера з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, Шольц висловив занепокоєння з приводу нарощуванням російських військ біля українського кордону й закликав до деескалації.
  • 15 грудня президент Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із німецьким канцлером Олафом Шольцом. Сторони обговорили, зокрема, можливе членство України в НАТО.
  • Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає захист безпеки та суверенітету України найважливішим питанням сьогоднішнього порядку денного. Цієї теми він торкнувся і під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом.
  • У грудні віце-канцлер, міністр економіки та енергетики в новому уряді Німеччини Роберт Габен заявив, що "Північний потік-2" є геополітичною помилкою.
  • У кінці грудня 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Британії провели телефонну розмову та скоординували позиції в питання протидії подальшій російській агресії проти України.

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