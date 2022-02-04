Президент Франції відвідає Україну 8 лютого

Президент Франції Емманюель Макрон відвідає Україну 8 лютого. За день до цього очікується його візит до Москви.

Про це повідомляє Politico з посиланням на повідомлення з Єлисейського палацу.

Президент Франції Макрон 7 лютого відвідає Росію, де проведе зустріч з Володимиром Путіним. А 8 лютого приїде в Україну.

Очікується, що метою цих візитів є перемовини щодо деескалації напруги на українсько-російському кордоні.

3 лютого президент Макрон спілкувався з президентами України та Росії телефоном.

Що відомо

3 лютого Україну відвідав президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Борис Джонсон відвідав Київ з одноденним візитом на тлі численних повідомлень про загрозу російського вторгнення.

Велика Британія продовжує готувати санкції на випадок вторгнення Росії в Україну та підтримувати українську армію та економіку. Водночас країна закликає Москву повернутися до дипломатії.

Під час пресконференції за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським голова британського уряду розповів, коли санкції проти Росії набудуть чинності та як Велика Британія допомагає Україні на тлі можливого військового вторгнення.

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