Президент Франції відвідає Україну 8 лютого

Президент Франції Емманюель Макрон відвідає Україну 8 лютого. За день до цього очікується його візит до Москви.
Про це повідомляє Politico з посиланням на повідомлення з Єлисейського палацу.
Президент Франції Макрон 7 лютого відвідає Росію, де проведе зустріч з Володимиром Путіним. А 8 лютого приїде в Україну.
Очікується, що метою цих візитів є перемовини щодо деескалації напруги на українсько-російському кордоні.
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3 лютого президент Макрон спілкувався з президентами України та Росії телефоном.
Що відомо
- 3 лютого Україну відвідав президент Туреччини Реджеп Ердоган.
- Борис Джонсон відвідав Київ з одноденним візитом на тлі численних повідомлень про загрозу російського вторгнення.
- Велика Британія продовжує готувати санкції на випадок вторгнення Росії в Україну та підтримувати українську армію та економіку. Водночас країна закликає Москву повернутися до дипломатії.
- Під час пресконференції за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським голова британського уряду розповів, коли санкції проти Росії набудуть чинності та як Велика Британія допомагає Україні на тлі можливого військового вторгнення.
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