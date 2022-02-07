Зеленський доручив уряду розробити "продовольчу стратегію" до 2030 року

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів протягом двох місяців визначити напрямки трансформації продовольчої галузі на період до 2030 року. Про це йдеться в указі Зеленського, оприлюдненому 7 лютого.

Відповідно до документа, уряд має передусім зосередитися на таких напрямках, як "здорове харчування, дружнє до довкілля виробництво, стійкість до ринкової нестабільності та доступність харчових продуктів для всіх груп населення".

Кабмін повинен враховувати розроблені напрямки трансформації продовольчого сектора у своїй діяльності — зокрема у сферах сільського господарства, продовольчої безпеки та якості продуктів харчування.

Крім того, уряд повинен щороку до 1 березня звітувати про виконання указу Зеленського.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

За 2021 рік інфляція на споживчому ринку в Україні становила 10%. Це найбільший показник із 2017-го, коли ціни на товари зросли на 13,7% проти попереднього року, свідчать дані Державної служби статистики. Причинами інфляції стали зокрема пожвавлення світової економіки та зростання цін на енергоресурси.

З 21 січня на тлі зростання інфляції Національний банк України підвищив облікову ставку з 9% до 10%. Водночас НБУ погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%. "Світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довший час, ніж очікувалось. Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й потребуватиме поступового перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги", — вважає глава НБУ Кирило Шевченко.

з 9% до 10%. Водночас НБУ погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%. "Світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довший час, ніж очікувалось. Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й потребуватиме поступового перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги", — вважає глава НБУ Кирило Шевченко. Окрім того, 31 грудня 2021 року для стримування росту цін Кабінет міністрів постановив обмежити на період карантину вартість газу для виробників деяких продовольчих товарів, серед яких – хліб, молоко, олія та курятина.

Читайте також

Чому в Україні заговорили про "продуктові картки" та як вони працюють у США

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу