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ЗМІ: рятувальники знайшли розбитий вертоліт іранського президента
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ЗМІ: рятувальники знайшли розбитий вертоліт іранського президента

ЗМІ
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Карета швидкої допомоги їде за президентом Ірану Ібрагімом Раїсі
Карета швидкої допомоги та інші транспортні засоби їдуть туманною дорогою після аварії гелікоптера з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, 20 травня 2024 року. REUTERS/Товариство червоного півмісяця Ірану

Командування Корпусу вартових ісламської революції Східного Азербайджану повідомило, що виявило уламки розбитого вертольота, на якому був президент Ірану Ібрагім Раїсі зі своєю делегацією.

Про це повідомляє агентство Anadolu, яке вело трансляцію з турецького безпілотника Akinci. Турецьке агентство пише, що безпілотник знайшов пляму теплового випромінювання на схилі гори.

Інформаційна агенція Ірану IRNA опублікувала заяву командування Стражів революції Східного Азербайджану. У ній йдеться, що з місця аварії отримали сигнал з мобільного телефона одного з членів екіпажу. До району катастрофи направлені рятувальники та військові. Інформації щодо пасажирів та екіпажу вертольота поки немає.

Ще 19 травня президент Раїсі був присутній на церемонії відкриття греблі на ірано-азербайджанському кордоні. Згодом стало відомо, що по поверненню його літак нібито розбився у горах.

Згодом глава Червоного пів місяця Ірану Пір Хосейн Коліванд заявив на державному телебаченні, що знайшли уламки та прямують до них.

На борту вертольота також знаходилися міністр закордонних справ Хусейн Амір Абдуллахіян, губернатор провінції Східний Азербайджан Малік Рахматі та імам Тебріза аятола Алі Хашим.

Вертоліт президента Ірану повністю згорів під час жорсткої посадки, заявив Reuters іранський чиновник. Згодом агентство повідомило, що всі пасажири на борту загинули.

Пошуково-рятувальні команди повідомили, що через несприятливі погодні умови роботи продовжуються із труднощами.

Передісторія

На північному заході Ірану сталася аварія з гелікоптером, який перевозив президента країни Ібрагіма Раїсі. Вертоліт "здійснив жорстку посадку" у гірському масиві. В регіон направлено близько 240 рятувальників Червоного Півмісяця, а також підрозділи іранської армії. Місцевість, де сталася аварія скеляста і важкодоступна, а крім того пошуки вертольота ускладнюють дощ і туман.

Суспільне зібрало реакції світової спільноти на аварію вертольота Ібрагіма Раїсі.

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