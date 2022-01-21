Чому в Україні заговорили про "продуктові картки" та як вони працюють у США

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко допустив запровадження "продовольчих карток" – системи, що функціонує в США з 1960-х років і показала свою ефективність. Через зростання цін на енергоносії влада і експерти прогнозують здорожчання продуктів харчування, тому подібні ініціативи мали б допомогти українцям пережити кризу. Як працює система так званих продуктових карток у США, чому про неї заговорили в Україні та що на це кажуть влада та експерти, збирало Суспільне.

Коротка історія "продуктових карток"

Розподіл товарів першої необхідності — не нова ідея, яка виникла в умовах воєнних дій. Своєї сучасної подоби вона набула під час Першої світової війни. Приміром, у Німеччині продуктові картки почали роздавати у 1914 році, коли Британія почала блокаду країни. У Польщі їх запровадили вже після війни — зокрема в часи протистояння з СРСР у 1920-21 роках.

Більш поширеними вони стали в часи Другої світової — зокрема в згаданій Британії, США й Радянському Союзі. У мирний час пільгове надання товарів було реакцією на економічну кризу або дефіцит (як-от після нафтової кризи 1973 року). Його використовують і зараз — наприклад у разі стихійних лих (як це було у Нью-Йорку у 2012 році, коли його накрив ураган "Сенді").

Свої продуктові картки (Libreta de Abastecimiento) майже 60 років досі діють на Кубі. Вони надаються кожному громадянину і визначають, скільки продуктів і як часто він або вона можуть купувати за спеціальною ціною (ушестеро нижчою за ринкову) — більшість кубинців просто не можуть собі дозволити купувати дорожчі товари.

Фото: Getty Images На Кубі люди часто не можуть дозволити собі купити їжу за ринковими цінами. Фото 2019 року

Історія продуктових карток у США

Американська система "продуктових карток" виникла наприкінці 1930-х років за ініціативи тодішнього президента Франкліна Рузвельта. Для подолання наслідків Великої депресії у 1933 році він створив Федеральну корпорацію з розподілу надлишкових товарів — вона купувала продукцію фермерів, яку ті не могли продати, і передавала нужденним безкоштовно або за мінімальними цінами.

У 1939 році мережа продуктових крамниць Rochester у Нью-Йорку долучилася до урядового експерименту: покупці могли отримати продукти в обмін на "продуктові талони", які видавала Федеральна корпорація з розподілу надлишкових товарів. Були два види талонів: "помаранчеві" просто обмінювали на гроші, а "блакитні" давали безкоштовно для придбання надлишкових продуктів.

Програма виявилися настільки успішною, що її згодом поширили на половину США. Вона забезпечила їжею 20 мільйонів американців і була припинена у 1943 році, коли на тлі війни у Штатах зникла проблема безробіття і надлишку продовольства.

А проте, у 1961 році президент Джон Кеннеді ініціював відновлення програми продовольчих карток. Відповідний закон було ухвалено за його наступника — Ліндона Джонсона у 1964-му. Цього разу, щоправда, йшлося вже не про розподіл надлишкового продовольства, а лише про надання грошей громадянам на купівлю їжі.

Фото: Getty Images Такий вигляд продуктові картки мали у США до їхнього переведення в електронний формат

Як продуктові картки працюють у США зараз

У 1990-х роках продовольчі талони стали видавати в електронному вигляді, а у 2008 році вони отримали нову назву — Програма пільгового придбання продуктів (Supplemental Nutrition Assistance Program, або скорочено SNAP). У 2020 році у ній узяли участь майже 40 мільйонів американців.

Щоб отримати "продуктову картку" у США, домогосподарству потрібно мати дохід на рівні менше 130% від межі бідності, встановленої федеральним урядом. Залежно від кількості членів сім’ї це число змінюється, причому для Аляски та Гаваїв розраховується окремо (і це ще не кажучи про те, що понад 40 штатів США встановлюють свою межу бідності, часто вищу за федеральну).

На участь у програмі SNAP можуть претендувати всі американці, окрім нелегальних мігрантів і людей, які беруть участь у страйку. Крім того, бажано, щоб людина була хоча б частково зайнята (для дієздатних — не менше 20 годин на тиждень) або перебувала на біржі праці.

"Продуктові картки" у США дозволяють їхнім власникам отримати додаткові 30% від доходу домогосподарства. Кошти надходять на спеціальний рахунок раз на місяць; витратити їх можна лише на їжу в супермаркетах, крамницях і, приміром, фермерських господарствах. Іншими словами, це дещо нагадує українську програму "єПідтримка", в межах якої кошти можна витратити на обмежені категорії товарів і послуг.

Як показують дані Бюро перепису населення США, SNAP разом із програмою безкоштовних шкільних обідів у 2020 році допомогла врятувати від бідності 3,2 мільйона американців. А проте, програма має і свої недоліки — передусім те, що коштів у її межах не вистачає, щоб нужденні американці купували здорову їжу.

"Продуктові картки" в Україні

Про можливість виникнення продуктових карток на початку січня 2022 року в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко. Їх він назвав одним зі способів підтримки українців на тлі зростання цін: інфляція за підсумками 2021 року сягнула 10%, тоді як доходи населення за перші дев’ять місяців того року зросли лише на 3%.

Влада вже почала вживати заходів — але йдеться передусім про державне регулювання цін на продукти харчування або обмеження цін на газ (один із чинників інфляції) для окремих виробників. Національний банк України своєю чергою підвищив облікову ставку до 10% і прогнозує, що у 2022 році інфляція становитиме 7,7% (було 5%).

"В Офісі президента позиція більше ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як — варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamp у системі "Дія" а — так званих "продуктових чеків", як це практикується в США. Але це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності", — розповів Устенко "Інтерфакс-Україна".

Олег Устенко. Фото: "Радіо Свобода" Радник президента України з економічних питань Олег Устенко

У владі підкреслюють: ідеться лише про ідею, але підтримка українців із низьким рівнем доходу у 2022 році буде. Член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко ("Слуга народу") каже, що "продуктові картки" будуть тимчасовим заходом, який зокрема допоможе влити кошти в економіку.

"У вигляді податків гроші знову потраплятимуть до державного бюджету, а підприємства продовжуватимуть працювати й зберігати робочі місця. Сьогодні завдання Кабміну — розробити найбільш зручну систему отримання коштів населенням, адже не всі будуть мати можливість скористатись мобільним додатком ("Дія" – ред.) чи купувати продукти платіжною карткою в магазинах", — каже Устенко в інтерв’ю "Укрінформу".

Економічний аналітик Євген Дубогриз у колонці для "НВ" стверджує, що ідея "продуктових карток" в Україні є "більш ніж здоровою". Адже альтернативи — державне регулювання цін і відсутність будь-якого регулювання взагалі — ще гірші.

"Найоптимальніший, на мою думку, шлях тут і зараз — часткове адміністративне регулювання, адресні субсидії найбіднішим та обов’язкова комунікація, що це тимчасові й антикризові заходи. Бо й звикнути можна. І так поки інфляція не згасне", — вважає він.

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