НБУ підвищив облікову ставку до 10%. У чому причина

Національний банк вирішив підвищити облікову ставку із 9% до 10% через різкий стрибок інфляції в Україні. Рішення набуде чинності 21 січня.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час брифінгу 20 січня.

"Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 10% річних. Реалізація значної кількості проінфляційних ризиків вимагає посилення монетарної політики для поліпшення інфляційних очікувань та забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі у 5%", — розповів посадовець.

Як зазначив Шевченко, при цьому наприкінці 2020 року зростання споживчих цін в Україні сповільнилось із пікових 11% у вересні до 10% у грудні. За його словами, зниженню інфляції сприяла низка факторів, зокрема:

рекордні врожаї та корекція світових цін на продовольство;

ефекти від зміцнення гривні в попередні місяці;

вичерпання низької бази порівняння;

посилення монетарної політики Національного банку;

адміністративне рішення щодо фіксації тарифів на деякі житлово-комунальні послуги.

Водночас швидкому сповільненню інфляції завадили перенесення на вартість товарів і послуг подальшого здорожчання енергоносіїв у світі та тиск з боку інших виробничих витрат бізнесу. Окрім того, зберігався вплив стійкого споживчого попиту, який, зокрема, зумовив зростання базової інфляції до 7,9% станом на кінець 2021-го, розповів голова НБУ.

"Що буде із цінами далі? Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%, враховуючи реалізацію цих проінфляційних чинників. Зокрема, світові ціни на енергоносії залишатимуться вищими довший час, ніж очікувалось. Це не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й потребуватиме поступового перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги", — зауважив Шевченко.

Також зберігатиметься значний ціновий тиск з боку торговельних партнерів України, у яких інфляція наближається до пікових значень.

"Надалі також реалізовуватимуться вторинні ефекти від зростання виробничих витрат бізнесу на сировину й оплату праці, а підвищення попиту на вітчизняну робочу силу як всередині країни, так і за кордоном, та диспропорції на ринку праці матимуть наслідком суттєвіше, ніж очікувалося, зростання зарплат", — пояснив посадовець.

За його словами, на тлі збільшення доходів населення зберігатиметься стійкий споживчий попит, який стримуватиме сповільнення інфляції.

"Натомість поступовому зниженню інфляції сприятиме посилення монетарної політики НБУ, корекція світових цін на сировинні товари, вплив рекордних минулорічних врожаїв, вгамування світового інфляційного сплеску та вичерпання наслідків пандемії", — додав керівник Нацбанку.

За прогнозами НБУ, повернення інфляції до цільового діапазону у 5±1% відбудеться лише у 2023 році. При цьому регулятор також знизив проноз зростання реального ВВП у 2022-му із 3,8% до 3,4%.

У березні 2021 року Національний банк України підвищив облікову ставку до 6,5% річних. Після цього регулятор проводив підвищення ставки у кілька етапів до 9%, яке відбулось у грудні.

Довідка. Облікова ставка – один із методів стримування інфляції. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам та, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Чим вища облікова ставка, тим вища вартість кредитів та депозитів, що стимулює заощаджувати більше грошей. А зниження облікової навпаки – стимулює людей більше коштів витрачати у конкретний момент, що впливає на зростання цін.