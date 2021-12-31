Кабінет міністрів постановив обмежити на період карантину вартість газу для виробників деяких продовольчих товарів, серед яких – хліб, молоко, олія та курятина.

Відповідна постанова Кабміну під номером 1435 оприлюднена на Урядовому порталі.

"Установити на період дії карантину, але не довше, ніж до 30 квітня 2022 року, граничний рівень постачальницько-збутової надбавки до ціни природного газу власного видобутку на рівні не більше 24% для задоволення потреб суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема виробництво продовольчих товарів", – зазначається у її тексті.

Зокрема, зміни стосуються виробників борошна, хліба, молока, курятини та соняшникової олії. При цьому постанова №1432 від 30 грудня, яка додає олію до переліку соціально важливих товарів, також обмежує націнку на житньо-пшеничний хліб та батон на рівні 10% від оптово-відпускної ціни.

Окрім того, документ передбачає, що торговельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб вказаних суб’єктів господарювання встановлюється на рівні не більш як 1%.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів готує механізми підтримки хлібопекарів і виробників інших соціально важливих товарів, які через зростання цін на газ зазнають збитків. Про це на брифінгу в Офісі президента 24 грудня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Що з ціною на газ

З початку 2021-го року ціни на газ у країнах Євросоюзу підскочили вчетверо на тлі обмеженого постачання з Росії, США і Близького Сходу. Причинами стали різке відновлення економіки, яка потребувала більше енергоресурсів (а оскільки попит перевищував пропозицію, ціна на блакитне паливо зросла).

Крім того, зростання цін на газ у Європі деякі експерти пов'язували із намірами Росії якнайшвидше запустити "Північний потік-2". РФ відмовлялася збільшувати транзит через Україну, мотивуючи це нібито ненадійністю української газотранспортної системи.

У вересні й на початку жовтня 2021-го вартість газу в Європі стрімко зростала, встановивши кілька рекордів. Зокрема, 6 жовтня ціна тисячі кубометрів газу сягнула майже 2 тисяч доларів. Однак під час торгів 7 жовтня на біржі ICE котирування різко обвалилися, знизившись до рівня нижче 1100 доларів за тисячу кубометрів. Попри це у грудні вартість газу перевищила 2 тисячі доларів за тисячу кубічних метрів.

За останні два дні ціни на газ у Європі впали на третину від свого історичного максимуму. Станом на 24 грудня січневий ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures торгувався на рівні 1300 доларів за тисячу кубів. Напередодні 23 грудня ф'ючерси на TTF торгувалися на рівні 1485 доларів за тисячу кубометрів.

В Офісі президента України запевняють, що різкі коливання ціни на газ в Європі не вплинуть на українську економіку. Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що на Банковій шукають "компромісне рішення" та ведуть перемовини з українськими державними та приватними видобувниками газу".

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