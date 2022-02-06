"Не вірте апокаліптичним прогнозам": Кулеба – про загрозу нападу Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не вірити невтішним прогнозам щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій", — написав міністр.

Він додав, що Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його".

Раніше видання New York Times повідомило, Росія зосередила біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію. А група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила про ймовірне перекидання російської техніки зі Смоленської області до Брянської, ближче до кордону з Україною.

Напередодні, 5 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України.

Що відомо

Лідери країн "Веймарського трикутника" (Польща, Німеччина та Франція) 8 лютого проведуть перемовини з питань безпеки у Центральній та Східній Європі та загрози російського вторгнення в Україну.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вчергове заявила про відмову німецького уряду постачати Україні зброю на тлі ймовірного вторгнення Росії.

4 лютого Сенат Польщі одноголосно проголосував за резолюцію щодо надання політичної та фінансової підтримки Україні, постачання їй зброї та участі сил НАТО у навчанні українських військових.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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