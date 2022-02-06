"Не вірте апокаліптичним прогнозам": Кулеба – про загрозу нападу Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не вірити невтішним прогнозам щодо можливого вторгнення Росії в Україну.
Про це Кулеба повідомив у Twitter.
"Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій", — написав міністр.
Він додав, що Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його".
Раніше видання New York Times повідомило, Росія зосередила біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію. А група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила про ймовірне перекидання російської техніки зі Смоленської області до Брянської, ближче до кордону з Україною.
Напередодні, 5 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України.
Що відомо
- Лідери країн "Веймарського трикутника" (Польща, Німеччина та Франція) 8 лютого проведуть перемовини з питань безпеки у Центральній та Східній Європі та загрози російського вторгнення в Україну.
- Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вчергове заявила про відмову німецького уряду постачати Україні зброю на тлі ймовірного вторгнення Росії.
- 4 лютого Сенат Польщі одноголосно проголосував за резолюцію щодо надання політичної та фінансової підтримки Україні, постачання їй зброї та участі сил НАТО у навчанні українських військових.
- 27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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