Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вчергове заявила про відмову німецького уряду постачати Україні зброю на тлі ймовірного вторгнення Росії.
Про це повідомляє видання Handelsblatt.
"У федерального уряду вже давно є чітка позиція — навіть у попередні законодавчі періоди — ми не постачаємо зброю в кризові зони, щоб не допустити подальшої ескалації", — заявила міністерка.
Вона зазначила, що зараз триває діалог щодо мирного врегулювання ситуації щодо України.
"В українському конфлікті у нас є партнери по перемовинах, які повернулися за стіл переговорів — наприклад, в Раді Росія-НАТО і в "нормандському форматі". Ось чому зараз наше завдання — знизити ескалацію. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом", — наголосила Ламбрехт.
Як зазначається, глава оборонного відомства Німеччини з самого початку відстоювала позицію щодо відмови Україні у постачанні зброї на тлі російської загрози, мовляв, зброя не допоможе в деескалації ситуації.
Що відомо
- За даними видання Süddeutsche Zeitung, Україна передала уряду Німеччини неофіційний запит, що включає список бажаних оборонних озброєнь, необхідних для захисту проти можливої агресії Росії.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння. Натомість 26 січня Німеччина заявила, що готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.
- Згідно з результатами опитування Infratest dimap, понад 70% німців проти того, щоб уряд Німеччині продавав Україні зброю навіть для оборонних цілей. Водночас німецьке суспільство розділилося порівну у питанні запровадження проти Росії нових економічних санкцій.
- Фрідріх Мерц, новообраний глава Християнсько-демократичного союзу, найбільшої опозиційної партії Німеччини, заявив, що Берлін повинен дозволити постачання оборонної зброї Україні.
- За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України.
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