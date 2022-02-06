Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вчергове заявила про відмову німецького уряду постачати Україні зброю на тлі ймовірного вторгнення Росії.

Про це повідомляє видання Handelsblatt.

"У федерального уряду вже давно є чітка позиція — навіть у попередні законодавчі періоди — ми не постачаємо зброю в кризові зони, щоб не допустити подальшої ескалації", — заявила міністерка.

Вона зазначила, що зараз триває діалог щодо мирного врегулювання ситуації щодо України.

"В українському конфлікті у нас є партнери по перемовинах, які повернулися за стіл переговорів — наприклад, в Раді Росія-НАТО і в "нормандському форматі". Ось чому зараз наше завдання — знизити ескалацію. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом", — наголосила Ламбрехт.

Як зазначається, глава оборонного відомства Німеччини з самого початку відстоювала позицію щодо відмови Україні у постачанні зброї на тлі російської загрози, мовляв, зброя не допоможе в деескалації ситуації.

Що відомо

За даними видання Süddeutsche Zeitung, Україна передала уряду Німеччини неофіційний запит, що включає список бажаних оборонних озброєнь, необхідних для захисту проти можливої агресії Росії.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння. Натомість 26 січня Німеччина заявила, що готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.

Згідно з результатами опитування Infratest dimap, понад 70% німців проти того, щоб уряд Німеччині продавав Україні зброю навіть для оборонних цілей. Водночас німецьке суспільство розділилося порівну у питанні запровадження проти Росії нових економічних санкцій.

Фрідріх Мерц, новообраний глава Християнсько-демократичного союзу, найбільшої опозиційної партії Німеччини, заявив, що Берлін повинен дозволити постачання оборонної зброї Україні.

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України.

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