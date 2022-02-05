Генсек НАТО заявив, що Росія продовжує нарощувати сили біля України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України.

Про це він повідомив у Twitter за результатами розмов з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Поінформував президента Європейської комісії Урсулу фонд дер Ляєн про продовження воєнного нарощення Росії та дестабілізаційних процесів в Україні та біля неї. Важливо зберігати тісну координацію між НАТО та ЄС щодо наступних кроків, у тому числі імовірних санкцій", — наголосив Столтенберг.

Очільниця Єврокомісії своєю чергою зазначила, що ЄС сподівається на дипломатичне вирішення ситуації, але попередила, що "будь-яка подальша агресія з боку Росії буде зустрічатися твердою відповіддю та жорсткими санкціями".

Нарощування російських військ біля українських кордонів також стало ключовою темою розмови генсека НАТО та президента Франції.

"Я ціную його особисту відданість двоєдиному підходу НАТО — стримування/оборона й діалог. Єдність НАТО є ключовою у цей критичний момент", — зазначив Столтенберг.

Що відомо

4 лютого Росія та Китай висловили стурбованість серйозними викликами у сфері міжнародної безпеки та виступають проти подальшого розширення НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав розширення та суверенне право країн на приєднання фундаментально різними речами.

Низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО повідомили міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про намір посилити допомогу Україні у зміцненні оборонних спроможностей.

Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила 2 лютого, що офіційні представники США більше не називатимуть потенційне вторгнення РФ в Україну "неминучим". За словами речниці, таке формулювання посилало небажаний сигнал, що Путін нібито вже прийняв рішення про вторгнення.

28 січня під час пресконференції для іноземних журналістів президент Зеленський закликав не поширювати паніку щодо можливого наступу Росії на Україну. Ця заява відобразила розбіжності між президентами України та США щодо неминучості наступу Росії.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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