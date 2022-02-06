Розслідувальна група Conflict Intelligence TeamConflict Intelligence Team — це група російських незалежних блогерів, які розслідують обставини збройних конфліктів з відкритих джерел. Представники CIT займалися, зокрема, розслідуванням подій в Україні та Сирії. (CIT) повідомила про ймовірне перекидання російської техніки зі Смоленської області до Брянської, ближче до кордону з Україною.
Відповідне розслідування CIT оприлюднила у своєму Telegrem-каналі.
Розслідувачі допускають можливість російського вторгнення в Україну із території Брянської області. Так, 4 лютого журналісти телеканалу France Télévisions зафіксували скупчення військової техніки у містах Клинці та Климово Брянської області (за 45 та 13 кілометрів від кордону з Україною відповідно – ред.).
"Облаштування польових таборів та стоянок у цьому районі розпочалося ще минулого року, проте останніми тижнями активність у Клинцях та Климовому відновилася", – йдеться у матеріалі CIT.
Розслідувачі припускають, що техніку до Брянської області стягують зі Смоленської області, оскільки на відео французького телебачення видно вантажівки з кодами 76 та 87, що відповідають Центральному військовому округу Росії. У жовтні техніку ЦВО передислокували до району Єльні Смоленської області, там вона перебувала станом на 19 січня. Але користувачі соцмереж помітили, що стоянки техніки під Єльнею "практично спорожніли", а на дорогах між Смоленською та Брянськими областями помітили рух автоколон. Наприклад, у районі Рославля Смоленської області зафіксували колону з гаубицями Мста-Б, тягачами КАМАЗ-63501АТ "Ведмідь" і вантажівками "Урал-4320", а також бронетранспортерами БТР-82. Аналогічну колону помітили у районі села Казенне-Вузьке на кордоні Брянської та Смоленської областей. На думку групи CIT, ця техніка прямувала до Брянська.
Крім того, розслідувані отримали свідчення про перекидання техніки з Єльні залізницею. На оприлюдненому відео, видно ешелон, що перевозить БМП-2 із зафарбованими бортовими номерами. Згідно з даними Російської залізниці, він вирушив зі станції Єльня. Ешелон з тими ж БМП-2 та іншою технікою згодом зняли у Брянську.
Також на відео французьких журналістів розслідувачі помітили техніку Росгвардії.
"Присутність у цьому районі сил Військ Національної гвардії, поряд зі скупченням техніки одразу з двох армій (41-ї та дислокованої на північний схід від України 20-ї) говорить про те, що одним зі сценаріїв можливої російської операції може бути наступ із Брянської області вглиб України, швидше за все, у напрямку Чернігова і далі, можливо, Києва", — зазначають у CIT.
Раніше розслідувачі Conflict Intelligence Team повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу, ймовірно, до кордонів України оперативно-тактичні ракетні комплекси 9К720 "Іскандер-М".
Що відомо
- За даними New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- 5 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України.
- 4 лютого Сенат Польщі одноголосно проголосував за резолюцію щодо надання політичної та фінансової підтримки Україні, постачання їй зброї та участі сил НАТО у навчанні українських військових.
- 27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
"Треба постачати зброю вже зараз". Експосол США прокоментував ситуацію на кордоні України з РФ
Візити європейських політиків: експертка пояснила, чи захистить дипломатія Україну від РФ
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!