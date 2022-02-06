Розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила про ймовірне перекидання російської техніки зі Смоленської області до Брянської, ближче до кордону з Україною.

Відповідне розслідування CIT оприлюднила у своєму Telegrem-каналі.

Розслідувачі допускають можливість російського вторгнення в Україну із території Брянської області. Так, 4 лютого журналісти телеканалу France Télévisions зафіксували скупчення військової техніки у містах Клинці та Климово Брянської області (за 45 та 13 кілометрів від кордону з Україною відповідно – ред.).

"Облаштування польових таборів та стоянок у цьому районі розпочалося ще минулого року, проте останніми тижнями активність у Клинцях та Климовому відновилася", – йдеться у матеріалі CIT.

Розслідувачі припускають, що техніку до Брянської області стягують зі Смоленської області, оскільки на відео французького телебачення видно вантажівки з кодами 76 та 87, що відповідають Центральному військовому округу Росії. У жовтні техніку ЦВО передислокували до району Єльні Смоленської області, там вона перебувала станом на 19 січня. Але користувачі соцмереж помітили, що стоянки техніки під Єльнею "практично спорожніли", а на дорогах між Смоленською та Брянськими областями помітили рух автоколон. Наприклад, у районі Рославля Смоленської області зафіксували колону з гаубицями Мста-Б, тягачами КАМАЗ-63501АТ "Ведмідь" і вантажівками "Урал-4320", а також бронетранспортерами БТР-82. Аналогічну колону помітили у районі села Казенне-Вузьке на кордоні Брянської та Смоленської областей. На думку групи CIT, ця техніка прямувала до Брянська.

Крім того, розслідувані отримали свідчення про перекидання техніки з Єльні залізницею. На оприлюдненому відео, видно ешелон, що перевозить БМП-2 із зафарбованими бортовими номерами. Згідно з даними Російської залізниці, він вирушив зі станції Єльня. Ешелон з тими ж БМП-2 та іншою технікою згодом зняли у Брянську.

Також на відео французьких журналістів розслідувачі помітили техніку Росгвардії.

"Присутність у цьому районі сил Військ Національної гвардії, поряд зі скупченням техніки одразу з двох армій (41-ї та дислокованої на північний схід від України 20-ї) говорить про те, що одним зі сценаріїв можливої російської операції може бути наступ із Брянської області вглиб України, швидше за все, у напрямку Чернігова і далі, можливо, Києва", — зазначають у CIT.

Раніше розслідувачі Conflict Intelligence Team повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу, ймовірно, до кордонів України оперативно-тактичні ракетні комплекси 9К720 "Іскандер-М".

Що відомо

За даними New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

5 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України.

4 лютого Сенат Польщі одноголосно проголосував за резолюцію щодо надання політичної та фінансової підтримки Україні, постачання їй зброї та участі сил НАТО у навчанні українських військових.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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