Лідери країн "Веймарського трикутника" (Польща, Німеччина та Франція) 8 лютого проведуть перемовини з питань безпеки у Центральній та Східній Європі та загрози російського вторгнення в Україну.

Про це повідомила польська агенція RMF24.

Зазначається, що зустріч президентів Франції Еммануеля Макрона, Польщі Анджея Дуди та канцлера Німеччини Олафа Шольца відбудеться у Берліні. За словами очільника Бюро міжнародної політики канцелярії польського лідера Якуба Кумоча, ключовою темою майбутніх тристоронніх перемовин стане загроза нападу Росії на Україну.

"І Франція, і Німеччина, і Польща проводять різноманітні заходи (щодо ситуації навколо України – ред.). Кожна з цих країн має свої контакти, і лідерам трьох великих європейських країн слід обмінятися цими контактами. Думаю, це також буде можливість для президента Дуди відзвітувати про свої переговори у Пекіні", – сказав Кумоч.

Раніше, 3 лютого, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах "нормандського формату". 8 лютого Макрон відвідає Україну. За день до цього очікується його візит до Москви.

14 лютого в Україну приїде федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. У межах візиту він проведе перемовини із президентом Володимиром Зеленським.

Що відомо

За даними New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

5 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України.

4 лютого Сенат Польщі одноголосно проголосував за резолюцію щодо надання політичної та фінансової підтримки Україні, постачання їй зброї та участі сил НАТО у навчанні українських військових.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

"Треба постачати зброю вже зараз". Експосол США прокоментував ситуацію на кордоні України з РФ

Візити європейських політиків: експертка пояснила, чи захистить дипломатія Україну від РФ

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу