Сенат Польщі 4 лютого одноголосно проголосував за резолюцію на підтримку України. У резолюції сказано, що Сенат підтримує політичну та фінансову підтримку України, постачання їй зброї та участь сил НАТО у навчанні українських військових.

Про це повідомляє польська Gazeta Prawna.

За підтримку резолюції проголосували всі 92 сенатори, які брали участь в голосуванні.

"Сьогодні, коли Україні стоїть перед смертельною небезпекою – загрози чергового вторгнення – особливо важливо, аби влада Республіки Польща безумовно підтримували нашого сусіда. Не може бути безпечної Польщі без незалежної України. Вільна Україна є одним з гарантів незалежності Польщі", — сказано в резолюції.

У резолюції також сказано, що ціллю концентрації військ на кордонах України є дестабілізація Європи. Наразі, кажуть сенатори, існує ризик вибуху найбільшого конфлікту з часів Другої світової війни.

"Сенат Республіки Польща висловлює водночас впевненість, що діалог з Російською Федерацією можливий. Проте він не може відбуватися в ситуації військового шантажу, порушення засад непорушності кордонів в Європі та гібридних атак на демократичні інституції. Умовою діалогу є виведення російських військ з територій поблизу українського кордону", — сказано в резолюції.

Що відомо

Читайте також

Польща номінувала Мустафу Джемілєва на Нобелівську премію миру

Перші підготовчі групи американських підрозділів прибули до Польщі

До Києва прибуде гуманітарний вантаж від Польщі

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу