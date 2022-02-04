Сенат Польщі 4 лютого одноголосно проголосував за резолюцію на підтримку України. У резолюції сказано, що Сенат підтримує політичну та фінансову підтримку України, постачання їй зброї та участь сил НАТО у навчанні українських військових.
Про це повідомляє польська Gazeta Prawna.
За підтримку резолюції проголосували всі 92 сенатори, які брали участь в голосуванні.
"Сьогодні, коли Україні стоїть перед смертельною небезпекою – загрози чергового вторгнення – особливо важливо, аби влада Республіки Польща безумовно підтримували нашого сусіда. Не може бути безпечної Польщі без незалежної України. Вільна Україна є одним з гарантів незалежності Польщі", — сказано в резолюції.
У резолюції також сказано, що ціллю концентрації військ на кордонах України є дестабілізація Європи. Наразі, кажуть сенатори, існує ризик вибуху найбільшого конфлікту з часів Другої світової війни.
"Сенат Республіки Польща висловлює водночас впевненість, що діалог з Російською Федерацією можливий. Проте він не може відбуватися в ситуації військового шантажу, порушення засад непорушності кордонів в Європі та гібридних атак на демократичні інституції. Умовою діалогу є виведення російських військ з територій поблизу українського кордону", — сказано в резолюції.
Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- Група сенаторів США на чолі з республіканцем Джимом Бенксом підготувала законопроєкт про санкції проти оточення Путіна, зокрема і бізнесменів. Передбачається, що він набуде чинності безвідносно вторгнення Росії в Україну. Це вже четвертий такий законопроєкт.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
- Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
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