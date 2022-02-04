Росія та Китай висловили стурбованість серйозними викликами у сфері міжнародної безпеки та виступають проти подальшого розширення НАТО. Про це йдеться в спільній заяві Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна.

"Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів холодної війни, поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманіття їх цивілізаційних і культурно-історичних укладів, об'єктивно та справедливо ставитися до мирного розвитку інших держав", – ідеться у повідомленні.

Відзначається, що Китай "з розумінням ставиться та підтримує висунуті Російською Федерацією пропозиції щодо формування довгострокових юридично обов'язкових гарантій безпеки в Європі".

"Деякі сили, які представляють меншість на світовій арені, і далі відстоюють односторонні підходи до вирішення міжнародних проблем і вдаються до силової політики, практикують втручання у внутрішні справи інших держав, завдаючи шкоди їхнім законним правам та інтересам, провокуючи протиріччя, розбіжності та конфронтацію, які перешкоджають розвитку і прогресу людства, що викликає неприйняття з боку міжнародної спільноти", – зазначається у документі.

Що відомо

Низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО повідомили міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі про намір посилити допомогу Україні у зміцненні оборонних спроможностей.

Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила 2 лютого, що офіційні представники США більше не називатимуть потенційне вторгнення РФ в Україну "неминучим". За словами речниці, таке формулювання посилало небажаний сигнал, що Путін нібито вже прийняв рішення про вторгнення.

28 січня під час пресконференції для іноземних журналістів президент Зеленський закликав не поширювати паніку щодо можливого наступу Росії на Україну. Ця заява відобразила розбіжності між президентами України та США щодо неминучості наступу Росії.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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