Данія заявила про готовність надати Україні військову техніку та зброю

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність надати Україні військову техніку та зброю у випадку подальшої військової ескалації з боку Росії.

Про це повідомляє видання Jyllands-Posten.

"Я не хочу виключати (відправлення військової техніки до України, - ред.), і в мене немає принципового заперечення цьому", — сказала очільниця уряду.

За її словами, поточна ситуація навколо України становить серйозну загрозу для Європи, і тому існує "реальний ризик збройного конфлікту на європейській землі". Фредеріксен також попередила Росію, що у випадку нового вторгнення в Україну її очікуватимуть санкції "безпрецедентного масштабу".

Раніше в МЗС України повідомляли, що Данія додатково виділить 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України та підтримку реформи ЗСУ.

Що відомо

28 січня в Україну прибув черговий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.

запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною. За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що найближчими тижнями Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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