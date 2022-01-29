Джонсон відвідає Україну та проведе перемовини з Путіним

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наступного тижня планує відвідати Україну, а також провести переговори з російським президентом Володимиром Путіним через загрозу вторгнення РФ на українську територію.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними джерел в британському уряді, Джонсон сподівається зміцнити дипломатичні зусилля задля стримання російської агресії. Після відвідин України британський прем’єр має намір зустрітися з Путіним, а також здійснити візит до країн Східної Європи, передає Reuters. "Прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля і посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі. Він повторить необхідність того, щоб Росія відступила і вступила в дипломатичні відносини, коли він буде говорити з президентом Путіним на цьому тижні", — зазначив представник Даунінг-стріт.

Також очікується, що вже 30 січня Лондон оголосить про намір запровадити більш жорсткі санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення.

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