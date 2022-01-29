Джонсон відвідає Україну та проведе перемовини з Путіним

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наступного тижня планує відвідати Україну, а також провести переговори з російським президентом Володимиром Путіним через загрозу вторгнення РФ на українську територію.
Про це повідомляє The Guardian.
За даними джерел в британському уряді, Джонсон сподівається зміцнити дипломатичні зусилля задля стримання російської агресії. Після відвідин України британський прем’єр має намір зустрітися з Путіним, а також здійснити візит до країн Східної Європи, передає Reuters. "Прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля і посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі. Він повторить необхідність того, щоб Росія відступила і вступила в дипломатичні відносини, коли він буде говорити з президентом Путіним на цьому тижні", — зазначив представник Даунінг-стріт.
Також очікується, що вже 30 січня Лондон оголосить про намір запровадити більш жорсткі санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення.
Що відомо
- Міністерка зовнішніх справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що уразі вторгнення Росії в Україну Британія планує запровадити санкції проти окремих представників московської еліти, а також фінансових установ та важливих компаній. Країна також допускає санкції проти президента РФ Володимира Путіна.
- Заступник прем'єр-міністра Британії Домінік Рааб повідомив, що країна готова підтримувати Україну в разі вторгнення Росії, однак навряд надішле своїх військових.
- У Сенаті США підготували чотири законопроєкти про санкції проти РФ на тлі нарощування нею агресії. Перший, підготовлений сенатором Тедом Крузом, був відхилений у Сенаті 13 січня. Ще один авторства демократа Боба Менендеса (і який підтримує Білий дім) має бути розглянутий у Сенаті. Свою ініціативу анонсував і демократ Марко Рубіо. Головна відмінність документів — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії 24 січня у Брюсселі. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
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