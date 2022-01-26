Велика Британія не виключає запровадження санкцій проти Путіна

У разі вторгнення Росії в Україну Велика Британія планує запровадити санкції проти окремих представників московської еліти, а також фінансових установ та важливих компаній. Країна також допускає санкції проти президента РФ Володимира Путіна.

"Ми розглядаємо дуже жорсткі економічні санкції – працюємо з нашими союзниками та партнерами, включаючи Європу та Сполучені Штати. Ми збираємося прийняти закон, щоб мати можливість запровадити ще більш жорсткі санкції проти Росії, якщо вони влаштовують вторгнення. Тип санкцій, про які ми говоримо, будуть спрямовані на окремих осіб з еліти, вони націлені на фінансові установи та важливі компанії", — повідомила міністерка зовнішніх справ країни Ліз Трасс, передає ВВС.

У відповідь на запитання, чи стосуватимуться санкції Путіна, вона зазначила, що "ми цього не виключаємо".

При цьому, за словами Трасс, малоймовірно, що НАТО направить в Україну свої війська.

"Малоймовірно, що НАТО відправить війська в Україну. Те, що робить Велика Британія, це постачає оборонну зброю, ми тренуємо українські війська, ми навчили 20 000 особового складу, допомагаючи Україні зміцнювати її ВМС. І ми також дбаємо про те, щоб НАТО зміцнювало підтримку союзників по НАТО, Великобританія вже має війська в Естонії, ми посилили нашу присутність", — сказала Трасс.

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