Влада Великої Британії наступного тижня планує розширити санкції проти Росії у зв'язку з загрозою вторгнення в Україну.
Про це заявила очільниця МЗС країни Ліз Трасс в інтерв'ю телеканалу Sky News.
За її словами, наразі розробляється відповідний законопроєкт, який буде представлений у британському парламенті наступного тижня. Він дасть можливість запроваджувати санкції проти будь-яких організацій та осіб, які представляють інтерес для Кремля і російського режиму. При цьому не виключена можливість конфіскації майна російських олігархів у Лондоні.
"Ми представимо заходи щодо покращення санкційного законодавства. Наразі ми можемо запроваджувати санкції лише проти тих, хто безпосередньо залучений до діяльності з дестабілізації в Україні", — пояснила Трасс.
Вона наголосила, що "пріоритетом номер один" для Британії наразі є стримування Росії від нового вторгнення в Україну.
"Олігархам Путіна та російським компаніям, які є опорою для російської держави, не вдасться сховатися", — попередила очільниця британського МЗС.
Раніше Трасс не виключала можливості запровадження санкцій проти окремих представників московської еліти, фінансових установ та важливих компаній, а також проти президента РФ Володимира Путіна.
Що відомо
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наступного тижня планує відвідати Україну, а також провести переговори з російським президентом Володимиром Путіним через загрозу вторгнення РФ на українську територію.
- Британський прем'єр також повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.
- 24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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