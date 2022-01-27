Німеччина заявила, що не скорочуватиме дипперсонал в Україні на знак підтримки

Німеччина заявила, що ухвалила рішення не скорочувати персонал свого посольства в Україні на знак підтримки на тлі загрози російського вторгнення.

Про це повідомила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час свого виступу у четвер у Бундестазі на дебатах, присвячених російським військовим погрозам Україні, інформує Укрінформ.

"Ми вирішили не скорочувати персонал нашого посольства, а натомість – підтримати Україну також тим, що ми залишаємося присутніми, що ми інвестуємо, що дипломатія є абсолютним пріоритетом, і що ми спільно виступаємо за безпеку України та всієї Європи", — заявила вона.

За словами посадовиці, нині особливо важливо надати Україні фінансову та економічну підтримку.

Бербок також вказала на те, що Німеччина протягом багатьох років є одним з найбільших донорів України через МВФ, ЄС та двосторонню співпрацю. Міністерка повідомила, що нині федеральний уряд працює над якомога швидшим виділенням Україні кредиту у розмірі 150 мільйонів євро.

"Також ми працюємо у сфері закупівлі вакцин, енергозабезпечення та процесу реформ в країні разом з нашими партнерами", — додала вона.

Раніше США, Австралія, Німеччина і Канада оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії. Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

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