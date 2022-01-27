Парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію розпочати "незалежне та ефективне" розслідування отруєння опозиційного політика Олексія Навального, а також звільнити його із в’язниці.

Про це йдеться у пресрелізі ПАРЄ, розісланому 27 січня.

"У ході дебатів, що відбулися на пленарному засіданні в Страсбурзі, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) відзначила "достатні медичні докази", що свідчать про те, що Олексій Навальний був отруєний фосфорорганічним інгібітором холінестерази, перебуваючи в Росії", — зазначається у його тексті.

Як наголосили у ПАРЄ, п'ять різних тестів встановили, що отрута була структурно пов'язана з групою хімічних речовин, які зазвичай називають "Новачком" — нервово-паралітичними речовинами, які вироблялися лише у державних лабораторіях СРСР та Росії.

Парламентарі відзначили й слідчі звіти, що вказують на ймовірну причетність до отруєння Навального агентів ФСБ. За їхніми словами, це підтверджують також зізнання російської влади про те, що опозиціонер перебував під наглядом Федеральної служби безпеки.

Ухвалюючи резолюцію на основі доповіді депутата від Франції Жака Мера, ПАРЄ закликала Російську Федерацію виконати свої зобов'язання щодо Європейської конвенції з прав людини та розпочати "незалежне та ефективне розслідування" отруєння Олексія Навального. В Асамблеї наголосили, що ті, хто його проводить, мають бути незалежними. від ФСБ, а в ідеалі розслідування має спиратися на міжнародне співробітництво.

ПАРЄ також закликала Російську Федерацію негайно звільнити Навального відповідно до забезпечувального заходу, вказаного Європейським судом з прав людини 16 лютого 2021 року.

Окрім того, Асамблея закликає Росію розслідувати ймовірну розробку, виробництво, накопичення та застосування хімічної зброї на території РФ, а також якомога скоріше домовитись про візит Організації із заборони хімічної зброї задля надання технічної допомоги.

Що відомо

Російський опозиціонер Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня 2020 року в літаку на шляху з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили для лікування в берлінську клініку "Шаріте".

Уряд Німеччини 2 вересня 2020 року заявив, що в організмі Олексія Навального виявили сліди отрути з групи "Новачок". Мова йде про отруйні речовини нервово-паралітичної дії, над якими працювали лабораторії СРСР та Російської Федерації. Згодом інформацію про отруєння політика "Новачком" підтвердили ще дві незалежні лабораторії у Франції та Швеції.

Країни ЄС, Велика Британія та США засудили напад на Навального та закликали російську владу розслідувати подію, а Україна вимагає посилити санкції проти РФ. Сам опозиціонер заявив, що за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін.

17 січня російський опозиціонер Олексій Навальний разом зі дружиною Юлією прибув літаком авіакомпанії "Побєда" до Москви. В аеропорту його затримали та відвезли до УВС Хімки. Політика затримали в аеропорту, а згодом засудили на два роки та вісім місяців ув'язнення у справах про "наклеп на ветерана" та "Ів Роше".

У грудні 2021-го президент Росії Володимир Путін заявив, що європейська сторона не допустила російських фахівців до розслідування обставин отруєння Навального.

25 січня Росфінмоніторинг вніс Олексія Навального до переліку організацій і фізосіб, щодо яких "є відомості про їхню причетність до тероризму й екстремістської діяльності".

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