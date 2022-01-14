Росія погрожує "лютим" розвитком подій, якщо Захід не надасть "гарантій безпеки"

Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готується до "лютого розвитку подій" в очікуванні "гарантій безпеки" від НАТО, які передбачають, зокрема, нерозширення Альянсу.

Про це він заявив під час щорічної пресконференції.

Зокрема, йдеться про "гарантії безпеки", яких Росія вимагала під час саміту з НАТО 12 січня: нерозширення Альянсу, зокрема, за рахунок України та скорочення присутності у східних країнах.

"Ми категорично не приймемо появу на наших кордонах Північноатлантичного Альянсу, тим паче з урахуванням того курсу, яке проводить українське керівництво. Це червоні лінії, і вони це знають. Другий момент, навіть якщо Україна лишається поза НАТО, лишаються двосторонні домовленості з американцями, англійцями, іншими західними країнами, які створюють військові об'єкти, бази на Азовському морі — це для нас теж неприйнятно. Бо розміщення на території наших сусідів, в даному разі, України, ударної зброї, яка буде загрожувати Росії — це ще одна червона лінія", — заявив Лавров.

Він також наголосив, що Москва вимагає юридичних зобов'язань, тому що "політичні домовленості, закріплені у 90-ті не виконувалися".

"Ми очікуємо відповіді від наших колег, письмових, покладених на папір, як це зробили ми, ну а тим часом звичайно продовжимо роботу над тим, щоб ми були готові на випадок лютого розвитку подій", — наголосив голова російського зовнішньополітичного відомства.

Що відомо

13 січня прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час переговорів з НАТО було "зафіксовано розбіжності", однак для продовження діалогу Москва хоче отримали конкретні відповіді щодо принципових питань, до яких входить і можливість вступу України в Альянс.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

У відповідь США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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