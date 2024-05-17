G7 підтримає позицію ЄС щодо заморожених російських активів

Міністри фінансів країн G7 наступного тижня виступлять на підтримку планів ЄС, які передбачають вилучення прибутку від реінвестування заморожених активів РФ на користь України.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в італійському Мінфіні.

Співрозмовник видання уточнив, що під час зустрічі міністрів, яка має відбутися 23-25 ​​травня в італійській Стрезі, буде підготовлено базу для укладання відповідної угоди на червневому саміті G7. Він також додав, що будь-яке рішення з цього питання має отримати підтримку ЄС та мати міцні правові підстави.

Італійський чиновник додав, що під час зустрічі міністрів фінансів представники G7 мають намір повернутися до питання про оподаткування транснаціональних корпорацій після того, як у 2022 році вони погодили мінімальний глобальний податок для таких компаній зі ставкою 15%.

Раніше виконавча директорка депозитарію Euroclear Валері Урбен, де заморожено понад 200 млрд євро російських грошей, розкрила схему присвоєння Євросоюзом доходів від російських активів. За її словами, сума, яку реально отримає Єврокомісія, перебуватиме в інтервалі між 87% та 89% чистого прибутку від реінвестування російських активів після сплати бельгійських податків у розмірі 25%. Euroclear наполягає, щоб від 11% до 13% чистого прибутку залишилося на рахунках компанії для покриття її ризиків за позовами інвесторів про стягнення своїх коштів.

Єврокомісія має намір отримати за цією схемою від Euroclear від 2 млрд до 3 млрд євро. З них 90% мають бути спрямовані на фінансування постачання зброї Києву, а решта 10% піде на підтримку європейського військово-промислового комплексу.

До G7 входять Сполучені Штати, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада.

Сполучені Штати запропонували арештувати активи в повному обсязі, але Європа відмовилася, посилаючись на ризики для євро та правові наслідки.

Вашингтон нещодавно запропонував використати активи як заставу для надання кредитів Україні.

Італійський чиновник сказав, що керівники фінансів зроблять підготовчу роботу, щоб дати можливість главам урядів G7 ухвалити остаточне рішення на саміті на півдні Італії в червні.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.