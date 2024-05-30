Який українськомовний контент запропонувати підліткам, аби ті розумілися на податках, розрізняли російські ІПСО та уявляли наслідки кліматичної кризи? До Міжнародного дня захисту дітей Суспільне підготувало добірку з понад 20 онлайн-ресурсів.

Наука

LearningUa — канал для дітей та підлітків. Тут можна разом з ведучими робити досліди: виростити кристали, зробити лизуна чи невидиме чорнило. Є блок про оптичні ілюзії. В окремій рубриці розповідають про явища природи, цікаві місця планети, рослини чи тварин. Також на каналі є уроки з української мови та математики для дошкільнят і 1-5 класів. Ролики короткі — 2-5 хвилин.

"Колайдер" — проєкт Суспільного Мовлення. Підлітки-ведучі разом з блогерами, зірками та науковцями розповідають про технології, освіту, попкультуру та історію. Тут є три рубрики: експлейнер-журнал "Та невже?" (теми різноспрямовані), наукові батли "Хто тут Ейнштейн?" із відомими людьми та ролики "КіберХата" про віртуальний світ.

Alpha Centauri — переклад іноземного наукового контенту, зокрема про космос. Тут є новини про технології, дослідження космосу, можливості новітніх космічних ракет. А ще — стрими з запуску ракет, інтерв’ю з ученими, пояснення про те, що зображено на знімках космічного простору.

Саморозвиток

Chernyak Blog — канал блогерки Ірини Черняк, яка вивчає психологію, нейробіологію, когнітивістику та суміжні науки, а потім доступно розповідає про те, як робота мозку може допомогти навчатися, розвиватися тощо. Наприклад, як працює мотивація, як ефективніше вчити мови, стати дисциплінованішим, чому час інколи летить на автопілоті і як мозок обирає, в кого закохатися.

"Кіп ґоінґ" — канал блогера Артура Дмитришина. У переважно коротких відео він розповідає, як позбутися залежності від смартфона й планувати свій день, про корисні звички та вивчення мови.

EdEra — студія онлайн-освіти, яка створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги. Тут є контент і для дорослих. Наприклад, як створити свій бренд, ІТ-продукти або організувати безпечний простір у класі. А для підлітків підійдуть, до прикладу, мінілекції з медіаграмотності, цікавинки з української мови та історії відомих людей — alyona alyona чи Тараса Тополі з "Антитіл" тощо.

Про Україну

"Книга-мандрівка. Україна" — тут є анімація, озвучка від зірок, жарти та маловідомі факти про Україну — її історію, особливості регіонів, про видатні постаті, а віднедавна і про російські злочини під час війни. З назви можна зрозуміти, що автори також випускають книжки. У серії є чотири видання: "Книга-мандрівка. Україна", "Книга-мандрівка. Незалежні", "Книга-мандрівка. Нескорені", "Ці дивовижні українці".

"Хащі" — якщо підліток старшого віку чи просто готовий виділити трохи більше часу на перегляд, можна запропонувати йому цей канал про українські глибинки. Автори знімають провінції України, мертві або ті, що вимирають, села, деокуповані та заміновані території, природу та звичаї цих країв.

МУР — це одночасно і музичний гурт, і освітній проєкт для підлітків та дітей, багато reels є також в їхньому інстаграмі. Ролики розповідають про життя і творчість українських письменників. Є архівні кадри та маловідомі факти. Письменників наближають до глядача, "заводять" їм сторінки в соцмережах, розігрують діалоги з їхніми сучасниками.

Кіно

Geek Journal — автор каналу Тейлер Андерсон знімає огляди на фільми та серіали — від "Гаррі Поттера" до "Оппенгеймера". В окремих випусках він розвінчує пропаганду Росії або розповідає про реформи в Україні. Нещодавно блогер долучився до ЗСУ, але обіцяє продовжувати вести канал.

"Загін Кіноманів" — тут підлітки можуть знайти авторські кіноогляди від актора Віталія Гордієнка. Віталій інколи випускає добірки мемів — з телешоу на СТБ, політики, популярних серіалів та кінострічок. Інколи його випуски тематичні: новорічні мюзикли 2000-х, радянська пропаганда про Україну в кіно, висвітлення війни в кіно тощо.

"Мої думки про кіно" — ще один канал про кіномистецтво від українського режисера і сценариста Антоніо Лукіча ("Люксембург, Люксембург", "Мої думки тихі"). Кожен ролик — розповідь про якусь окрему тему, як вона висвітлена у фільмах, а також як обігрувалася в історії мистецтв. Наприклад, яким у світовому кінематографі зображують Бога та віру, дітей і дитинство і чому глядач співчуває негативним персонажам.

Вузькі інтереси

Іванна Малій — однойменний канал архітекторки, яка вивчає урбанізм. Вона досліджує, як відбудувати Україну, щоб тут були комфортні та безпечні міста і можна було б позбутися заторів. Вивчає зокрема досвід Європи у містобудуванні, порушує проблеми інклюзії та спеки від випарів у мегаполісах.

GoITeens — автори каналу розповідають, як навчитися базового програмування на прикладі популярних ігор "Майнкрафт" і "Роблокс". Також на каналі можна знайти ролики-огляди сучасних технологій, розповіді про правила поведінки в кіберпросторі. А для батьків — про дорослішання дитини та спілкування з нею в цей період. Є про підлітковий сленг, лінь і дружбу.

"Чотири сторони" — канал про розвиток країн та світову політику. Епізоди до 20 хв (хоч трапляються і майже повнометражки по 50 хв). Тут, наприклад, пояснювали про вибори в США, чому країни Африки бідні, а Німеччина багата, та наскільки зрадянізованою є Україна.

Підготуватися до іспитів

Так чи інакше життя підлітка пов’язане з навчанням, іспитами, ЗНО/НМТ, підготовкою до вступу у виші. Готуватися до випробувань допомагають такі канали: iLearn, Skileo - школа майбутнього, ZNOUA, TURBO ZNO, на всі двісті, ЗНОХАБ, Prometheus, Школа KEVIN.

Сексуальна освіта

Комплексна сексуальна освіта охоплює теми безпеки, здорового ставлення до тіла, планування родини, про те, як сексуальне життя впливає на майбутнє і здоров’я, про гендери та види сексуальності. Про це підліткам розповідають проєкти "Гендер в деталях", "Пубертат", ГО "Дівчата" (там є і про хлопців, ЛГБТ та загальні теми, як-от особисті кордони), безоплатний відеокурс на Prometheus, орієнтований на підлітків. А проєкт #stop_sexтинг розповідає про безпеку в інтернеті: булінг, секстинг, вимагання.