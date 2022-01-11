Протягом найближчих 6-8 тижнів більш як 50% населення Європи можуть інфікуватися штамом COVID-19 "Омікрон" у разі, якщо зберігатиметься поточний рівень поширення хвороби.

Про це під час брифінгу заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге, повідомляє France 24.

"За таких темпів Інститут показників та оцінки здоров'я (IHME) прогнозує, що понад 50 відсотків населення в регіоні буде заражено "Омікроном" у найближчі шість-вісім тижнів", – сказав Клюге журналістам.

Європейський регіон ВООЗ включає 53 країни та території, кілька з яких розташовані у Центральній Азії. Клюге зазначив, що у 50 з них було підтверджено випадки захворювання на "Омікрон".

При цьому він додав, що наявні вакцини здатні забезпечити ефективний захист від тяжкого перебігу хвороби та смерті. Водночас Клюге наголосив, що через високу швидкість поширення штаму стрімко зростає кількість шпиталізацій та загальне навантаження на систему охорони здоров'я.

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