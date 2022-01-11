Протягом найближчих 6-8 тижнів більш як 50% населення Європи можуть інфікуватися штамом COVID-19 "Омікрон" у разі, якщо зберігатиметься поточний рівень поширення хвороби.
Про це під час брифінгу заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге, повідомляє France 24.
"За таких темпів Інститут показників та оцінки здоров'я (IHME) прогнозує, що понад 50 відсотків населення в регіоні буде заражено "Омікроном" у найближчі шість-вісім тижнів", – сказав Клюге журналістам.
Європейський регіон ВООЗ включає 53 країни та території, кілька з яких розташовані у Центральній Азії. Клюге зазначив, що у 50 з них було підтверджено випадки захворювання на "Омікрон".
При цьому він додав, що наявні вакцини здатні забезпечити ефективний захист від тяжкого перебігу хвороби та смерті. Водночас Клюге наголосив, що через високу швидкість поширення штаму стрімко зростає кількість шпиталізацій та загальне навантаження на систему охорони здоров'я.
Що відомо
- Про новий штам COVID-19 "Омікрон", який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шипоподібному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.
- Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".
- За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування "Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.
- Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою", підрахувало Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії.
- На Кіпрі вчені виявили новий штам коронавірусу, який є гібридом штаму "Дельта" та швидко розповсюджуваного "Омікрону".
- У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що низький рівень вакцинації у світі спровокував появу нових штамів COVID-19.
- У США медикам, інфікованим коронавірусом, дозволили залишатися на роботі, якщо у них легкі симптоми хвороби або їх немає взагалі.
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