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У парку розваг в Індії сталася пожежа, понад 20 людей загинули
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У парку розваг в Індії сталася пожежа, понад 20 людей загинули

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Пожежа в Індії, 27 загиблих
Вид на згорілу ігрову зону після пожежі в Раджкоті, в західному штаті Гуджарат, Індія, 25 травня 2024 року. REUTERS/Stringer

Увечері 25 травня в ігровій зоні в місті Раджкот, штат Гуджарат в Індії, спалахнула масштабна пожежа, в результаті якої загинуло до 27 людей, серед яких діти. Причина пожежі не встановлені, сформували спеціальну слідчу комісію.

Про це написали CNN, Sky News та The Indian Express.

Комісар поліції Раджкота Раджу Бхаргава повідомив, що пожежу зараз локалізовано, а рятувальні операції тривають.

"Ми намагаємося знайти якомога більше тіл загиблих. На цей час знайдено близько 20 тіл, які були відправлені до лікарні для подальшого розслідування. Проведуть слідчі дії. Ігрова зона належить людині на ім'я Юврадж Сінгх Соланки. Ми будемо реєструвати злочин за недбалість і смерті", — сказав комісар.

Sky News повідомляє про 22 жертви, серед яких багато дітей, India Today — про 24 смерті, з яких 9 дітей, The Indian Express — про 27 загиблих. Деякі тіла повністю обвуглені, для їх ідентифікації може знадобитися ДНК-тест.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття через трагедію.

Мер Раджкота Найна Педхадія сказав, що ігрова зона, а саме двоповерховий жерстяний сарай, не мала сертифіката від пожежної служби Раджкота.

Головний міністр штату Гуджарат Бхупендра Патель заявив, що уряд штату Гуджарат створює спеціальну слідчу групу для розслідування. Поліція затримала керівника та співвласника ігрової зони.

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