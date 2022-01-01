Як влада України готується до нової хвилі, спричиненої штамом "Омікрон", чи варто готуватися до нового локдауну і коли буде доступна бустерна доза вакцини або пігулки від COVID-19 в Україні? Про все це Українське радіо розпитало заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

Про епідемічну ситуацію в Україні

Ми йдемо з невеличким запізненням відносно країн ЄС: спалахи, які реєструються в Європі, в Україну приходять через 1-2 місяці після того, як вони досягли піку там. Тому зараз в нас ще завершується попередня хвиля, яка була викликана штамом "Дельта", й ми бачимо поступове спадання інтенсивності епідемічного процесу.

Але прогностично десь із другої половини січня і в лютому ми будемо спостерігати підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яка, скоріш за все, вже буде викликана новим штамом "Омікрон".

Станом на 30 грудня було виявлено всього шість лабораторно підтверджених випадків штаму "Омікрон". Більше половини цих випадків пов’язані з перебуванням за кордоном, а друга частина пов'язана із контактуванням із підтвердженою особою, тобто йдеться про домашні осередки.

Серед країн, куди виїжджали люди, — Німеччина, Польща, ОАЕ. Найчастіше це або робочі візити, або відпочинок. Й хоча при перетині кордону люди проходили тестування, по прибутті в Україну в них починаються симптоми, і при повторному тестуванні вони все ж таки отримували позитивний результат. Штам "Омікрон" швидше передається, більше людей може бути інфіковано, а інкубаційний період хвороби скорочений.

Згідно з клінічними даними, інфікування штамом "Омікрон" призводить до більш легшого перебігу хвороби, аніж при штамі "Дельта". Проте цей штам передається набагато швидше, ніж "Дельта": швидкість його передачі зростає майже на третину. Й звичайно, що люди із супутніми неінфекційними хворобами, імунокомпроментовані люди потрапляють в більшому відсотку випадків в лікарняні заклади, враховуючи важкий перебіг коронавірусної інфекції.

Ефективність повного курсу вакцинації при штамі "Омікрон" також дещо знижується: відсоток зниження зараз становить біля 30%. Бустерна доза може бути застосована для того, щоб підняти цей відсоток, скоротити його до 50%.

Як влада готується до нової хвилі COVID-19

Із 3 грудня ми обмежили перетин державного кордону з тих країн, де виник або був зареєстрований новий штам "Омікрон". Переважно йдеться про африканські країни. По-друге, в нас продовжують діяти норми, які стосуються обов'язково тестування невакцинованих як до перетину кордону, так і після. Вакциновані мають проходити тестування лише у випадку появи симптомів.

Також зараз ми продовжуємо працювати з областями для того, щоб повноцінно виконати увесь обсяг медичної субвенції для дооснащення лікарень кисневими станціями. Скоріш за все, до кінця січня ці роботи будуть виконані.

Є певні ризиковані точки, як-то публічні масові заходи, пов'язані зі святкуванням як на відкритому повітрі, так і в закритих приміщеннях. Тому з боку МОЗ ми повністю оновили вимоги як до публічних і масових заходів, так і до функціонування гірськолижних курортів. За нашим переконанням, ці норми можуть мінімізувати кількість контактів і ризиків інфікування.

На відкритому повітрі ризик інфікуватися набагато менший, тому що вентиляція повітря на достатньо хорошому рівні. Щодо святкування в закритих приміщеннях, до них дійсно мають застосовуватися доволі жорсткі обмеження щодо невакцинованих осіб.

Перед Новим роком були запущені додаткові раунди інспекційних перевірок і за тими звітами, які ми бачили від МВС та Держпродспоживслужби, велика частина публічних святкувань була скасована або перенесена на інший час.

Зараз в жодній області України немає такої ситуації, щоб був відкритий або прихований епідемічний процес. Проте ми бачимо, що навіть на фоні "червоного" рівня епідемічної небезпеки на рівні областей дуже багато залежить від місцевих органів влади.

Зараз про локдаун не йдеться, але потенційно в залежності від розвитку ситуації можливо все. Адже ми розуміємо, що "Омікрон" може призводити до непередбачуваний наслідків. Спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих буде фіксуватися, яке буде навантаження немає можливості, але локдаунів поки що не очікуємо.

Про бустерну та додаткову дозу вакцини

Людина, яка має проблеми з імунітетом, або людина, в якої є ризик того, що базовий курс подвійної імунізації не призведе до формування повноцінного імунітету, можуть отримати додаткову дозу вакцини. Така доза називається "додаткова". Йдеться про імунокомпроментованих людей після трансплантації, з важкою імуносупресією, на фоні прийому гормональної терапії. Для таких людей третя доза є необхідною, щоб був повноцінно сформований імунітет.

Додаткова доза не призводить до продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію, оскільки людина фактично отримала три дози, але в неї рівень імунного захисту такий, як в звичайної здорової людини після двох доз щеплення.

Аби отримати її, людина має звернутися до свого профільного лікуючого лікаря: онколога, інфекціоніста, отримати направлення в будь-якій формі, навіть поради, і після цього звернутися до пункту щеплення. Рекомендуються мНРК-вакцини, тобто або Pfizer або Moderna.

Бустерна доза допомагає поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист. Зараз вона рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення. Станом на сьогодні 3600 людей вже отримали бустерну дозу вакцини. Отримання такої дози щеплення призводить до продовження терміну дії сертифікату на 270 днів.

Уже є рішення Національної технічної групи експертів про рекомендацію дозволити проводити бустерні дози для людей віком від 60 років і більше. Це рішення найближчим часом також набуде чинності. Також ми очікуємо рішення НТГЕІ, яке буде проводитися 5 січня, де буде розглядатися питання про універсальний доступ до бустерної дози всіх охочих.

Про продовження дії COVID-сертифікатів

Зараз все опрацьовується технічно: найімовірніше, з 15 січня буде фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати в "Дії". Технічна можливість є: термін дії буде продовжено шляхом перевипуску сертифікату.

Про пігулки від COVID-19

Угода вже укладена, ми очікуємо на появу таких ліків впродовж першого кварталу 2022 року, якщо все буде нормально з постачанням. Вони будуть призначені відповідно до протоколу, тобто їх будуть призначати лікарі.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Другий рік пандемії коронавірусу. Чи поборов світ COVID-19 у 2021-му

Нові карантинні обмеження у Європі. Як це торкнеться туристів з України

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу