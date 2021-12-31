Нові карантинні обмеження у Європі. Як це торкнеться туристів з України

Через ризик зростання темпів розповсюдження коронавірусної інфекції низка країн Європи запровадила нові карантинні обмеження. Вони стосуватимуться як туристів, зокрема з України, так і тих, хто проживає на території цих країн. В окремих країнах посвідка про стан здоров’я стала обов’язковою, незважаючи на повну вакцинацію. Суспільне розбиралося куди можна буде поїхати на свята та чи можна подорожувати з зеленим сертифікатом про вакцинацію.

Польща

Для громадян України, в тому числі вакцинованих від COVID-19, з 15 грудня потрібно мати негативний тест на коронавірус для в’їзду до Польщі. Про це на своєму сайті повідомило Міністерство закордонних справ України.

AP Польща з 1 грудня 2021 року вимагає 14-денного карантину для мандрівників з України

Крім того, з 1 грудня українці, що планують приїхати до Польщі підлягають 14-денному карантину. Уникнути його можна тільки за таких умов:

пройшли повний курс вакцинації, і минуло 14 днів після отримання останньої дози вакцини (рахуючи від дня, наступного за днем щеплення),

є дітьми до 12 років, які подорожують під опікою дорослих, щеплених проти COVID-19,

були заражені вірусом SARS-CoV-2 (одужали) не раніше ніж за 6 місяців до дня перетину кордону Польщі.

Ці обмеження стосуються як подорожуючих літаком, так і тих, хто пересікає кордон особистим автомобілем, автобусом, потягом або пішки.

Молдова

Обмеження на в'їзд до Молдови почали діяти з 27 грудня — при перетині кордону українці повинні надати негативний ПЛР-тест, термін дії якого не повинен перевищувати 72 години. Його вимагатимуть як у вакцинованих, так і у громадян без сертифікатів про вакцинацію.

bicycletouringpro.com Українці можуть в'їхати до Молдови з сертифікатом вакцинації в додатку "Дія"

Крім цього, українцям в Молдову можна в’їхати:

за сертифікатом вакцинації в додатку "Дія";

за паперовим сертифікатом з порталу "Дія" з QR-кодом;

з паперовим свідоцтвом ВООЗ (жовтий сертифікат), виданим сімейним лікарем;

на підставі негативного ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж за 72 години, зробленого в лабораторії із затвердженого переліка;

на підставі негативного результату експрес-тесту на антиген до вірусу SARS-CoV-2, зробленого не раніше, ніж за 48 годин.

При цьому, у Міністерстві охорони здоров’я Молдови повідомили, що будуть щотижня оновлювати список країн з високим ризиком зараження на коронавірус.

Чехія

З 27 грудня уряд Чехії посилив обмеження для туристів. При перетині кордону необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту, в тому числі і повністю вакцинованим громадянам, відзначає МЗС України.

pixabay Туристи в Чехії повинні при в'їзді показати негативний тест на коронавірус

Так, з 27 грудня іноземці, які не мають дозволу на постійне проживання в Чеській Республіці, повинні при в’їзді до країни пред’явити негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту перетину кордону.

Негативний результат тесту не вимагатимуть від людей, які мають третю дозу вакцинації сертифікованими вакцинами, дітей до 12 років, а також дітей від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (2 дози):

Чехія, за даними МЗС, визнає наступні вакцини сертифіковані у ЄС:

Vaxzevria (AstraZeneca);

Spikevax (Moderna);

Comirnaty (Pfizer/BioNTech);

Janssen;

Covishield.

Данія

У Данії з 27 грудня всіх мандрівників зобов'язали проходити тест на коронавірус, навіть якщо у них є COVID-сертифікат про повну вакцинацію - при в’їзді до країни треба обов’язково пред’явити негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше ніж за 72 години до того.

Ілюстративне фото, Unsplash Данія зобов'язала усіх мандрівників здавати тест на коронавірус

Нові правила стосуються не тільки туристів, а й резидентів Данії. Ця вимога не стосується тільки дітей до 15 років та осіб, які раніше перехворіли на COVID-19. Невакцинованим українцям обов'язково потрібно пройти десятиденний карантин при прибутті до країни. Обмеження діятимуть щонайменше до 17 січня 2022 року.

Німеччина

Негативний ПЛР-тест від туристів з України вимагають і по прибутті до Німеччини. Але він повинен бути зроблений не пізніше 48 годин до перетину кордону. Про це повідомляють на офіційному сайті МЗС Німеччини.

pixabay Німеччина через штам "Омікрон" посилила карантинні обмеження для своїх громадян

Карантинні обмеження посилили і для самих німців. Під час свят їм заборонять збиратися вдома компаніями більше десяти людей для вакцинованих — невакциновані громадяни можуть відсвяткувати новорічні свята в компанії не більше двох осіб. Про це заявив на прес конференції канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зазначив, що нові обмеження мають на меті стримати темпи розповсюдження коронавірусної інфекції.

В'їзд для громадян України до Німеччини обмежений. Для того, щоб відсвяткувати новорічні свята в цій країні потрібно мати сертифікат про повне щеплення визнаними Німеччиною вакцинами. Повний список сертифікованих вакцин міститься на сайті Інституту імені Пауля Ейріха.

Швеція

З 28 грудня і при в'їзді до Швеції від усіх іноземних туристів вимагатимуть негативний результат тесту на COVID-19, незалежно від того, чи вони були вакциновані.

beaps.se Швеція також вимагатиме негативного тесту на коронавірус від усіх подорожуючих

Тест має бути зроблений не раніше як за 48 годин до прибуття до Швеції, а поширюватиметься ця вимога як на дорослих, так і на дітей віком від 12 років.

Проте, як зазначила прем'єр-міністерка країни Магдалена Андерссон, іноземним громадянам, в тому числі й з України, які мають посвідку на проживання у Швеції, наприклад студенти, а також громадянам країни, негативний тест при в'їзді в країну — не потрібен.

Греція

З 19 грудня 2021 року усім без виключення особам (включаючи дітей з 5 років) при в’їзді в Грецію необхідно мати ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Грецію) або лабораторний тест на антиген, який необхідно зробити не раніше ніж за 24 години до прибуття.

Ілюстративне фото: pixabay Тест на антиген для мандрівників у Грецію повинен бути зроблений не пізніше ніж за 24 години

Крім цього подорожуючим з України обов'язковим залишається заповнення спеціальної форми PLF. Заповнити її можна на офіційному порталі за посиланням не пізніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Українське посольство в Греції рекомендує ознайомитися зі списком сертифікованих вакцин у Греції. Допустимі вакцини:

Pfizer BioNtech

Moderna

Astra Zeneca / Oxford

Novavax

Johnson + Johnson / Janssen

Sinovac Biotech

Gamaleya (Sputnik)

Cansino Biologics

Sinopharm

Пасажири також можуть мати при собі в цифровій формі (у додатку "Дія" з QR-кодом з інформацією про вакцинацію) або надрукований формі.

Кіпр

З 6 грудня обов'язковим став ПЛР-тест для туристів з України і при перетині кордону з Кіпром. Тест має бути зроблений не раніше як за 72 години до прибуття до країни. Про це повідомило українське консульство на Кіпрі на своїй сторінці Фейсбук. Діятиме це рішення щонайменше до 10 січня 2022 року.

Associated Press ПЛР-тест став обов'язковим для перетину кордону Кіпру з 6 грудня

Обмеження стосується всіх туристів віком від 12 років, незалежно від наявності у них довідки про повну вакцинацію або одужання від COVID-19.

Крім того, після прибуття кожен має пройти безкоштовний швидкий тест на антиген до коронавірусної інфекції.

Франція

У Франції посилять обмеження з 3 січня. Про це повідомив Премёєр міністр країни Жак Кастекс. Вони триватимуть щонайменше три тижні та передбачатимуть заборону зібрань понад двох тисяч людей у приміщенні й понад п’яти тисяч – на свіжому повітрі. Крім того, всі відвідувачі концертів повинні займати сидячі місця.

Original Франція посилила обмеження з 3 січня

У кінотеатрах і транспорті дальнього сполучення заборонять вживати їжу і напої, а в ресторанах і барах дозволять обслуговувати лише клієнтів із сидячими місцями. Усіх працівників зобов’яжуть по можливості працювати віддалено принаймні три дні на тиждень. Також у центрі міст буде обов’язковий масковий режим.

Щоб потрапити до Франції українцям потрібно мати сертифікат про повну вакцинацію та плр-тест або тест на антиген, зроблені не пізніше ніж 48 годин до моменту прибуття до країни.

Якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він також може в’їхати до Франції, але тільки за умови пред’явлення документу, що підтверджує “нагальну необхідність” в’їзду до Франції. Він також мусит мати при собі ПЛР-тест, зробленого не більше ніж за 48 годин або тест на антиген, зробленого не раніше, ніж за 48 години до в’їзду. Крім цього турист має пройти тест на антиген в аеропорту Франції після прибуття та піти на 10-денну самоізоляцію.

Австрія

В Австрії під час новорічних святкувань тимчасово скасували карантинні обмеження. Про це повідомляє Independent.

АР Австрія дозволила невакцинованим людям збиратися групами до 10 осіб

Пом'якшення локдауну на період свят означає, що у громадян не вимагатимуть пред'явлення довідок про щеплення від коронавірусу або одужання від COVID-19 в переддень Нового року — 31 грудня.

Невакцинованим людям дозволять збиратися групами до 10 осіб. Натомість ті люди, які мають підтвердження вакцинації двома дозами, зможуть святкувати групами до 25 осіб. Проте обмеження на роботу ресторанів і кафе знімуть лише на Новий рік. Вони працюватимуть у новорічну ніч до 23:00.

Для українців в'їзд до країни можливий, проте тільки для повністю вакцинованих осіб або тих, які нещодавно перенесли хворобу. В Австрії визнають такі вакцини:

Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer;

Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India;

COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson;

mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna;

Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.

У МЗС України рекомендують врахувати, що з вакцинами Sinovac-CoronaVac vaccine перетин кордону Австрії допускається, але поселення в готелі або відвідування закладів харчування є забороненим.

Сполучене Королівство

Більш суворими обмеження стали і у окремих регіонах Сполученого Королівства. Так, в Уельсі штрафуватимуть працівників та компанії, що за характером своєї діяльності можуть забезпечити дистанційну роботу, але не роблять цього.

Unsplash Велика Британія через "Омікрон" запроваджує жорсткіші обмеження

Офісним працівникам, що вийшли на роботу, попри можливість працювати віддалено, загрожує штраф у розмірі 60 фунтів стерлінгів. Їх роботодавцям ж загрожує більший штраф - до 1000 фунтів за кожний факт порушення. Оминути штраф можна буде лише за умови, якщо у необхідності вийти до офісу є належне обґрунтування.

Уряд Шотландії в свою чергу також рекомендує обмежити контакти під час святкування новорічних свят. Про це повідомляє The Guardian.

Місцева Перша міністерка закликала під час свят збиратися не більше, ніж трьома родинами в одному будинку. Вона додала, що при цьому всі присутні повинні бути вакциновані, або зробити заздалегідь тест на COVID-19, а також стежити за тим, щоб приміщення було провітрюваним, а люди в ньому дотримувалися суворих гігієнічних заходів.

Проте ці рекомендації не будуть зафіксовані на законодавчому рівні через те, що наразі проходить кампанія з ревакцинації населення.

Уряд Шотландії також розпорядився про закриття нічних клубів з 27 грудня. Цей захід застосовуватиметься приблизно до 150 нічних клубів. Влада Шотландії також оголосила про обмеження зборів з наступного тижня і скасування новорічних гулянь.

В самій Англії поки вводити додаткові обмеження не планують, щонайменше до 7 січня.

Загалом, щоб в'їхати до Сполученого Королівства українцям потрібно, незважаючи на свій статус вакцинації, надати негативний результат тестування на COVID-19, зробленого не більш як за 48 годин до перетину кордону Королівства. Для цього підійде або ПЛР-тест, або тест на антитіла до коронавірусу. До того ж, невакцинованим треба:

надати негативний результат тестування на COVID-19 (ПЛР тест, LAMP, антиген), зробленого не більш як за 48 годин до перетину кордону ВБ.

забронювати і сплатити до прибуття до країни проходження тестів на COVID-19 на 2 та 8 день самоізоляції;

заповнити перед приїздом до Великої Британії онлайн форму контактних даних, адреси місця самоізоляції і номерів бронювання тестів на COVID-19.

перебувати у визначеному місці самоізоляції 10 днів та пройти на платній основі тести на COVID-19 на 2 та 8 день самоізоляції по прибуттю в Англію. Особи, які прибувають до Англії, мають змогу після 5 днів самоізоляції пройти тест на COVID-19 та у разі негативного результату звільняються від вимоги подальшого самоізолювання.

Докладніше про вимоги до подорожуючих до Королівства можна знайти на сайті МЗС України.

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