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У Берліні горить завод із хімікатами, частину міста накрило отруйним димом
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У Берліні горить завод із хімікатами, частину міста накрило отруйним димом

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У Берліні горить завод із хімікатами, частину міста накрило отруйним димом
У Німеччині у п’ятницю, 3 травня, у районі Ліхтерфельді на південно-західній околиці Берліна зайнялося приміщення збройової компані Diehl Metal, де, зокрема, проводять гальванізацію металів. Пожежна служба столиці Німеччини

У Німеччині у п’ятницю, 3 травня, у районі Ліхтерфельді на південно-західній околиці Берліна зайнялося приміщення філії збройової компанії Diehl Metal, де, зокрема, проводять гальванізацію металів. Пожежа охопила всі чотири поверхи будівлі, частина з них уже зруйнувалася.

Про пожежу повідомляє пожежна служба столиці Німеччини в соцмережі Х.

“170 пожежників працюють у Ліхтерфельді . Горить заводська будівля, в якій також зберігаються хімікати”, — йдеться у повідомленні.

За даними пожежної служби, окрім гасіння пожежі, у місті та оперативній зоні безперервно проводяться заміри повітря. Вони закликають містян уникати задимлених місць.

Вогнеборці розповіли BILD, що на заводі зберігалася сірчана кислота та ціанід міді, сталося займання хімікатів. Існує ризик утворення синильної кислоти, яка піднімається у повітря разом із димом. Вітер розносить отруйну хмару на північ. Пожежні рекомендували мешканцям уникати території навколо заводу, закрити вікна та двері, вимкнути кондиціонери. Учнів навколишніх шкіл відправили додому. Найближчі магазини закриті.

Операція ведеться 10:30 ранку. Чотириповерхова будівля повністю згоріла та частково обвалилася. Взяти вогонь під контроль поки не вдається. Про постраждалих наразі не повідомляється.

Як пише офіційний столичний портал Berlin.de, пожежна команда Берліна опівдні попередила громадян у постраждалих районах про токсичні димові гази, викликані пожежею, використовуючи, серед іншого, WarnApp NINA (додаток для екстреної інформації та новин). Людей просять уникати зони ураження та закрити вікна та двері та вимкнути вентиляцію та кондиціонування.

Компанія Diehl має близько дюжини заводів на території ФРН, і основні виробничі потужності розташовані в інших федеральних землях.

Німецьке видання Berliner Zeitung уточнило, що горить будівля Diehl Metal Applications — філії оборонної компанії Diehl Defense GmbH. Вона займається виробами з мідних сплавів, гальванічною обробкою, складними штампованими виробами. Раніше російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію про пожежу на "заводі виробника зенітно-ракетних систем IRIS-T SLM", нібито призначених для України.

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