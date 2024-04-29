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"Укрпошта" тестує новий транспортний засіб для листонош
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"Укрпошта" тестує новий транспортний засіб для листонош

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"Укрпошта" тестує новий транспортний засіб для листонош
"Укрпошта" тестує новий транспортний засіб для листонош. Ігор Смілянський

На замовлення “Укрпошти” вітчизняні виробники виготовили прототип нового транспортного засобу для листонош.

Про це генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив у Телеграм.

За його словами, зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів у листонош стає менше газет та листів, проте більше посилок. Тож велосипед стає не таким актуальним.

“Тому разом з українським виробником (ветеранський бізнес) розробили пілотну модель для листонош, яку починаємо тестувати”, розповів Смілянський.

Він особисто випробував новий транспорт і додав, що всі закупівлі відбуватимуться у Prozorro.

Також Смілянський повідомив, що найближчими тижнями на тестування у бойовий регіон відправиться прототип мобільного вагончика, який зможе замінити повноцінне відділення Укрпошти у разі знищення останнього. Це пілотний проєкт також вітчизняного виробництва.

“Ми вже розуміємо, що ворог продовжить намагатись знищувати інфраструктуру, але Укрпошта має продовжувати роботу і, більш того, робити це так, щоб зберігати життя і працівників, і клієнтів. Тому працюємо над тим, щоб мати от такі мобільні інклюзивні вагончики, які можна розмістити в безпечному місті + які можуть за 1 день замінити пошкоджене відділення”, написав Смілянський.

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