У Туреччині стартували міжнародні військові навчання EFES-2024, участь у яких беруть військовослужбовці з 49 країн.

Про це повідомили на пресбрифінгу в Міністерстві оборони Туреччини у четвер, 25 квітня.

“Комп’ютеризована командно-штабна фаза EFES-2024, одного з найбільших запланованих навчань збройних сил Туреччини, розпочалася 25 квітня і триватиме до 8 травня. Фактична фаза навчань проходитиме з 9 по 30 травня”, — розповів речник Міноборони контр-адмірал Зекі Актюрк.

Навчання, у яких, як повідомляється, наразі взяли участь 1567 військовослужбовців з 49 країн, стануть наймасштабнішими у Туреччині за останні роки.

Раніше у квітні стало відомо, що турецька компанія BAYKAR, відома своїми безпілотниками, провела випробування нової мініракети — Bayraktar KEMANKEŞ 2.