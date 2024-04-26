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У Туреччині стартували наймасштабніші за останні роки міжнародні військові навчання EFES
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У Туреччині стартували наймасштабніші за останні роки міжнародні військові навчання EFES

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У Туреччині стартували наймасштабніші за останні роки міжнародні військові навчання EFES
Речник Міноборони Туреччини контрадмірал Зекі Актюрк під час брифінгу 25 квітня 2024 року. Міноборони Туреччини

У Туреччині стартували міжнародні військові навчання EFES-2024, участь у яких беруть військовослужбовці з 49 країн.

Про це повідомили на пресбрифінгу в Міністерстві оборони Туреччини у четвер, 25 квітня.

“Комп’ютеризована командно-штабна фаза EFES-2024, одного з найбільших запланованих навчань збройних сил Туреччини, розпочалася 25 квітня і триватиме до 8 травня. Фактична фаза навчань проходитиме з 9 по 30 травня”, — розповів речник Міноборони контр-адмірал Зекі Актюрк.

Навчання, у яких, як повідомляється, наразі взяли участь 1567 військовослужбовців з 49 країн, стануть наймасштабнішими у Туреччині за останні роки.

Раніше у квітні стало відомо, що турецька компанія BAYKAR, відома своїми безпілотниками, провела випробування нової мініракети — Bayraktar KEMANKEŞ 2.

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