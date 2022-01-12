За добу 11 січня в Україні виявили 7 117 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160). Летальних випадків – 193. Протягом доби 106 362 людини були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, за минулу добу:

госпіталізовано – 1 898 хворих;

летальних випадків – 193;

одужало – 8 077 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 3,7 млн людей;

одужало – понад 3,5 млн хворих;

летальних випадків – 97 737;

проведено ПЛР-тестувань – понад 17 млн.

Суспільне

Як повідомили у МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали понад 14 млн людей. Із них отримали першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина. Загалом проведено понад 29 млн щеплень.

Епідситуація у країнах-сусідах

За даними Worldometers, станом на 12 січня:

у Польщі виявили понад 4,2 млн випадків COVID-19 ( 15 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 100 тисяч людей, одужали — понад 3,7 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, одужали — понад хворих; у Росії виявили понад 10,6 млн випадків COVID-19 ( 6 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 317 тисяч людей , видужали — понад 9,7 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад , видужали — понад хворих; у Румунії виявили понад 1,8 млн випадків COVID-19 ( 29 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 59 тисяч людей, видужали — понад 1,7 млн хворих;

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих; у Білорусі виявили понад 709 тисяч випадків COVID-19 ( 57 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,7 тисяч людей, видужали — понад 702 тисячі хворих.

виявили понад випадків COVID-19 ( у світі), померли через наслідки хвороби понад людей, видужали — понад хворих. в Угорщині виявили 1,3 млн випадків COVID-19 (41 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 40 тисяч людей, видужали — понад 1,1 млн хворих.

Що відомо

За добу 10 січня в Україні виявили 5 429 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168). Летальних випадків – 219.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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