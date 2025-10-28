Японія подала кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру

Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі висунула президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Про це Суспільному стало відомо від адміністрації Трампа.

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі оголосила про висунення президента на Нобелівську премію миру.

Трамп 28 жовтня перебуває з офіційним візитом у Японії і зустрівся з Такаїчі в палаці Акасака в Токіо. Вона привітала його з внеском у мир, зокрема між Таїландом і Камбоджею. Лідери також обговорили припинення російсько-української війни.

Кандидатура президента США Дональда Трампа і Нобелівська премія миру

Загалом норвезький Нобелівський інститут зареєстрував 338 кандидатів на Нобелівську премію миру 2025 року, з яких 244 — людини й 94 — організації. Ні імен номінаторів, ні імен номінантів на Нобелівську премію не розголошують. Список номінантів на цю відзнаку публікується лише через 50 років після присудження премії.

Раніше один із членів Нобелівського комітету на умовах анонімності заявив агентству Reuters, що лобіювання кандидатури президента США Дональда Трампа на отримання цієї нагороди "буде контрпродуктивним".

Очільниця Інституту дослідження проблем миру в Осло Ніна Грегер зазначала у коментарі агентству, що Трамп вивів США із ВООЗ та з Паризької кліматичної угоди, а також розпочав "торгівельну війну проти старих друзів і союзників".

За її словами, це суперечить заповіту засновника премії Альфреда Нобеля, адже нагорода має бути присуджена людині, "яка зробила найбільше або найкраще для розвитку дружби між народами", й, мовляв, очільник Білого дому "цього не робить".

10 жовтня Нобелівську премію миру отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо — за "невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу у досягненні справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Після оголошення цьогорічного лауреата у Білому домі обурились, що Трамп не отримав цю найпрестижнішу премію миру та заявили, що для Нобелівського комітету "політика важливіша за мир".

2 вересня Трамп заявив, що не прагне отримати Нобелівську премію миру. Але він зазначив, що "зупинив сім воєн", а тому прагне відповідного ставлення до себе. Своєю чергою, президент України Зеленський зазначав, що подав би кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру, якби той зупинив війну РФ проти України.

Водночас ізраїльська та пакистанська влади заявляли про наміри висунути очільника Білого дому на Нобелівську премію. У Верховній Раді також зареєстровано постанову з пропозицією висунути його на отримання цієї нагороди.