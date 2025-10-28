Трамп зустрівся з прем'єркою Японії

Президент США Дональд Трамп у межах свого турне країнами Азії 28 жовтня зустрівся з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі.

Початок двосторонньої зустрічі опублікував японський уряд та Білий дім.

Лідери підписали угоду про забезпечення постачання критично важливих мінералів та рідкісноземельних елементів шляхом видобутку та переробки.

Як пише Reuters, Такаїчі на початку зустрічі сказала, що має намір спільно з Трампом розпочати "новий золотий вік" японо-американського альянсу. Японія, за її словами, надалі зміцнюватиме свій оборонний потенціал.

Також прем'єрка привітала Трампа з його внеском у мир, зокрема між Таїландом і Камбоджею. Нагадаємо, 26 жовтня у присутності американського лідера прем'єр-міністри Камбоджі Хун Манет та Таїланду Анутін Чарнвіракул підписали розширену мирну угоду, яка покликана завершити їхній тривалий прикордонний конфлікт.

Трамп своєю чергою привітав Такаїчі з тим, що вона стала першою жінкою-прем'єр-міністром Японії й запевнив, що відносини між Японією і США віднині будуть "міцнішими, ніж будь-коли".

Крім того, політик заявив, що США отримали замовлення Японії на військове обладнання і підписують нову угоду, яку він назвав "дуже справедливою".

Відомо, що у межах цієї поїздки Трамп відвідає військово-морську базу американських солдатів у японському місті Йокосука.

Джерело, ознайомлене з планами зустрічі, повідомило Reuters, що Такаічі подарує Трампу одну з ключок для гольфу колишнього японського прем'єра Сіндзо Абе. Абе і Трамп за першої каденції останнього грали в гольф поблизу курорту Мар-а-Лаго в США та в Японії.

Візити Трампа в країни Азії

Нагадаємо, 24 жовтня Трамп вирушив у п'ятиденне турне до Азії, що охоплює Малайзію, Японію та Південну Корею.

Головною ж метою азійського турне Трампа є зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в останній день візиту. Очікується, що вони спробують укласти угоду, що покладе край торговельній війні між країнами. Трамп зазначив, що сподівається на "дуже добру зустріч" із Сі та очікує від Китаю угоди, щоб уникнути 100% тарифів, що набудуть чинності 1 листопада.

26 жовтня Трамп підписав низку угод про торгівлю та логістику постачань корисних копалин із Камбоджею, Таїландом, В'єтнамом і Малайзією.