У Раді хочуть висунути Трампа на Нобелівську премію миру

У Верховній Раді зареєстрували постанову з пропозицією висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради.

Сам текст постанови не опубліковано. Авторами постанови виступають депутати від групи "Партія "За майбутнє" Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко та депутати від групи "Відновлення України" Олександр Юрченко та Анатолій Бурміч.

23 вересня на засідання Генасамблеї ООН президент США Трамп заявив, що міг би отримати Нобелівську премію миру за свої "досягнення у зупиненні війн", але для нього це не головне.

"Всі кажуть, що я повинен отримати Нобелівську премію миру за кожне з цих досягнень, але для мене справжньою нагородою будуть сини й дочки, які живуть і ростуть разом зі своїми матерями й батьками, тому що мільйони людей більше не гинуть у нескінченних і безглуздих війнах. Мені важливо не вигравати нагороди, а рятувати життя", — сказав Дональд Трамп.

Це вже не вперше Дональд Трамп заявляє, що "повинен отримати" Нобелівську премію миру. Так 2 вересня Трамп заявив, що не прагне отримати Нобелівську премію миру. Але він відзначив, що "зупинив сім воєн", а тому прагне відповідного ставлення до себе.

Президент України Зеленський зазначив, що "номінував би" президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якби той зупинив війну Росії проти України.