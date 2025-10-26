У неділю, 26 жовтня, прем'єр-міністри Камбоджі Хун Манет та Таїланду Анутін Чарнвіракул підписали розширену мирну угоду, яка покликана завершити їхній тривалий прикордонний конфлікт.

Про це пише The Associated Press та The Guardian.

Зазначається, що підписання відбулося на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії в Куала-Лумпурі, куди також прибув президент США Дональд Трамп.

За даними видання, документ спирається на перемир’я, досягнуте три місяці тому після телефонного дзвінка Трампа до лідерів обох країн, під час якого він закликав припинити бойові дії, "погрожуючи" підвищенням тарифів.

Підписана угода передбачає звільнення Таїландом 18 камбоджійських солдатів, які перебувають у полоні, та початок виведення важкого озброєння із прикордонної зони обома сторонами.

"В угоді містилося небагато деталей щодо її реалізації, проте зазначалося, що лідери погодилися створити групу спостерігачів із держав-членів АСЕАН "з метою забезпечення повного та ефективного виконання", — йдеться у повідомленні.

Камбоджійські та тайські лідери назвали документ "спільною декларацією про припинення вогню", а американський лідер — "Куала-Лумпурськими мирними угодами".

"Сьогодні відзначається історичний момент для Камбоджі та Таїланду — день, коли ми підтверджуємо наші загальні переконання, що мир можливий, якщо народи мають сміливість і мудрість добиватися його разом", — заявив прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет.

Крім того, на саміті АSEAN Трамп підписав угоди з Камбоджею та Малайзією про взаємну торгівлю та угода з Таїландом про критично важливі мінерали.

Нагадаємо, 24 жовтня Трамп вирушив у п'ятиденне турне до Азії, що охоплює Малайзію, Японію та Південну Корею.

Головною ж метою азійського турне Трампа є зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном в останній день візиту. Очікується, що вони спробують укласти угоду, яка покладе край торговельній війні між країнами. Трамп зазначив, що сподівається на "дуже добру зустріч" із Сі та очікує від Китаю угоди, щоб уникнути 100% тарифів, що набудуть чинності 1 листопада.

Ескалація конфлікту між Таїландом і Камбоджею 24–25 липня

Вранці 24 липня уздовж прикордонної зони, яку обидві країни вважають своєю, між військовими Таїланду і Камбоджі сталися збройні сутички.

Напередодні тайська влада відкликала свого посла з Пномпеня і заявила, що висилає диппредставника Камбоджі у Бангкоку. Цьому передував інцидент з підривом ще одного тайського військового на міні, яку, за словами тайської сторони, встановили камбоджійські військові. Пномпень відкинув ці звинувачення.

Сторони звинуватили одна одну у розв'язанні конфлікту. 25 липня, Таїланд звинуватив Камбоджу у нападах на громадянське населення, а Камбоджа Таїланд — у використанні касетних боєприпасів.

Крім того, уряд Таїланду відкинув посередницькі зусилля третіх країн, зокрема, США, Китаю та Малайзії, і наполягає на врегулюванні конфлікту шляхом двосторонніх переговорів.

Своєю чергою прем'єр Камбоджі Хун Манет звернувся до Ради безпеки ООН з проханням розглянути ситуацію з бойовими діями та засудити "неспровоковану та навмисну військову агресію" з боку Таїланду.

28 липня Таїланд і Камбоджа домовилися припинити воєнні дії в прикордонних районах. Угоди досягли після того, як Дональд Трамп пригрозив не укладати з ними торгівельну угоду, доки не припиняться бойові дії.

29 липня тайські військові заявили, що зіткнення на кордоні з Камбоджею тривають, попри угоду про припинення вогню, яку сторони уклали 28 липня після переговорів у Малайзії.

Таїланд та Камбоджа століттями воюють між собою і ведуть суперечки щодо належності прикордонних територій. Протистояння триває з початку Середніх віків, коли ці землі почали постійно переходити з рук до рук під час десятків воєн між різними тайськими та кхмерськими державами. Орієнтовна лінія сьогоднішнього кордону оформилася у другій половині ХІХ століття. За останні приблизно 70 років, Таїланд і Камбоджа воювали один з одним у різних масштабах більш як 10 разів.

Що відомо про конфлікти між Таїландом і Камбоджею

Суперечка між Таїландом і Камбоджею стосується демаркації окремих ділянок спільного кордону, зокрема навколо стародавнього храму Преа Віхеа. Це не раз призводило до збройних сутичок.

У 1907 році французька колоніальна влада, яка контролювала Камбоджу, уклала угоди з Сіамом (нині — Таїланд) щодо кордону. При цьому французькі мапи зафіксували, що храм Преа Віхеа розташований на камбоджійському боці — попри те, що географічно він стоїть на плато, до якого простіше дістатися з території Таїланду.

У 1962 році Міжнародний суд ООН постановив, що храм належить Камбоджі, однак це рішення не врегулювало статус навколишньої території площею близько 4,6 км². Відтоді вона стала зоною постійного напруження.

У 2008 році конфлікт загострився після того, як Камбоджа домоглася включення храму до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Це викликало спротив з боку Таїланду. Протягом 2008–2011 років на кордоні неодноразово відбувалися бойові зіткнення, загинули десятки людей, тисячі були змушені покинути свої домівки.

У 2013 році Міжнародний суд підтвердив, що Камбоджа має юрисдикцію не лише над храмом, а й над прилеглою територією, однак процес остаточного розмежування досі не завершений. Таїланд і Камбоджа створили спільну прикордонну комісію, яка працює з перервами.

Напруженість на кордоні час від часу посилюється. Востаннє — у травні 2025 року, коли внаслідок інциденту між військовими загинув камбоджійський солдат. Це спричинило часткове обмеження роботи прикордонних переходів та нові переговори про безпеку в регіоні.