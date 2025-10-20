Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі скаржився, що не отримав Нобелівської премії миру.

Про це повідомляє газета The Washington Post, посилаючись на власні джерела.

Зокрема європейський дипломат, якого поінформували про зустріч у Білому домі, назвав її "безладною" і сказав, що американський лідер також "безперервно скаржився на те, що він не отримав Нобелівської премії миру".

Щодо війни РФ проти України, то за співрозмовника журналістів, Трамп закликав Київ поступитися всім Донбасом для укладення угоди з РФ. Він також зазначив, що очільник Кремля Володимир Путін нібито "хоче закінчити війну", і запевнив, що "це можна зробити швидко".

Раніше WP із посиланням на джерела повідомила, що Путін під час телефонної розмови з Трампом 16 жовтня вимагав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

Сам Трамп 19 жовтня заявив, що не пропонував Зеленському віддати Росії весь Донбас під час нещодавніх переговорів у Вашингтоні, а порадив українцям та росіянам "зупинитися на тому місці, де лінія фронту зараз".

17 жовтня Зеленський зустрічався з очільником Білого дому у Вашингтоні, де обговорював надання ракет Tomahawk для потреб ЗСУ, можливу майбутню зустріч з Путіним та питання посилення української ППО й енергетики.

Кандидатура президента США Дональда Трампа і Нобелівська премія миру

Загалом норвезький Нобелівський інститут зареєстрував 338 кандидатів на Нобелівську премію миру 2025 року, з яких 244 — людини й 94 — організації. Ні імен номінаторів, ні імен номінантів на Нобелівську премію не розголошують. Список номінантів на цю відзнаку публікується лише через 50 років після присудження премії.

Раніше один із членів Нобелівського комітету на умовах анонімності заявив агентству Reuters, що лобіювання кандидатури президента США Дональда Трампа на отримання цієї нагороди "буде контрпродуктивним".

Очільниця Інституту дослідження проблем миру в Осло Ніна Грегер зазначала у коментарі агентству, що Трамп вивів США із ВООЗ та з Паризької кліматичної угоди, а також розпочав "торгівельну війну проти старих друзів і союзників".

За її словами, це суперечить заповіту засновника премії Альфреда Нобеля, адже нагорода має бути присуджена людині, "яка зробила найбільше або найкраще для розвитку дружби між народами", й, мовляв, очільник Білого дому "цього не робить".

10 жовтня Нобелівську премію миру отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо — за "невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу у досягненні справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Після оголошення цьогорічного лауреата у Білому домі обурились, що Трамп не отримав цю найпрестижнішу премію миру та заявили, що для Нобелівського комітету "політика важливіша за мир".

2 вересня Трамп заявив, що не прагне отримати Нобелівську премію миру. Але він зазначив, що "зупинив сім воєн", а тому прагне відповідного ставлення до себе. Своєю чергою, президент України Зеленський зазначав, що подав би кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру, якби той зупинив війну РФ проти України.

Водночас ізраїльська та пакистанська влади заявляли про наміри висунути очільника Білого дому на Нобелівську премію. У Верховній Раді також зареєстровано постанову з пропозицією висунути його на отримання цієї нагороди.