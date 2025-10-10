Нобелівську премію миру отримала політикиня з Венесуели Марія Коріна Мачадо

Нобелівську премію миру отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо.

Про це йдеться на сайті Фонду Нобеля, а також на офіційній сторінці і Nobel Prize у соцмережі Х.

"Вона отримує Нобелівську премію миру за свою невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії", — заявили у Комітеті.

Що відомо про Марію Коріну Мачадо

Марія Коріна Мачадо є лідеркою демократичного руху у Венесуелі, її називають "одним із найвидатніших прикладів громадянської мужності в Латинській Америці".

Як засновниця організації Súmate, що займається демократичним розвитком, Мачадо понад 20 років тому виступила на захист вільних і справедливих виборів.

Нобелівський комітет цитує її слова: "Це був вибір на користь бюлетенів, а не куль".

З того часу на політичних посадах та у своїй службі в організаціях жінка виступала за незалежність судової влади, права людини та народне представництво. Вона роками працювала над свободою народу Венесуели.

Напередодні виборів 2024 року Мачадо була кандидаткою в президенти від опозиції, але чинна влада країни заблокувала її кандидатуру. Потім вона підтримала на виборах представника іншої партії, Едмундо Гонсалеса Уррутію.

"Сотні тисяч волонтерів мобілізувались попри політичні розбіжності. Вони пройшли навчання як спостерігачі за виборами, щоб забезпечити прозорі та чесні вибори. Попри ризик переслідувань, арештів та тортур, громадяни по всій країні стежили за виборчими дільницями. Вони стежили за тим, щоб остаточні підрахунки голосів були задокументовані, перш ніж режим зміг знищити бюлетені та збрехати про результати", — наголосили у Комітеті.

Також зауважується, що Мачадо відповідає всім трьом критеріям, зазначеним у заповіті Альфреда Нобеля щодо обрання лауреата премії миру.

"Вона об'єднала опозицію своєї країни. Вона ніколи не вагалася у своєму опорі мілітаризації венесуельського суспільства. Вона непохитно підтримує мирний перехід до демократії. Мачадо довела, що інструменти демократії є також інструментами миру. Вона втілює надію на інше майбутнє, де основні права громадян захищені, а їхні голоси почуті. У цьому майбутньому люди нарешті зможуть вільно жити в мирі", — додали там.

Кандидатура президента США Дональда Трампа і Нобелівська премія миру

Загалом норвезький Нобелівський інститут зареєстрував 338 кандидатів на Нобелівську премію миру 2025 року, з яких 244 — людини й 94 — організації. Ні імена номінаторів, ні імена номінантів на Нобелівську премію не розголошуються. Список номінантів на цю відзнаку публікується лише через 50 років після присудження премії.

Раніше один з членів Нобелівського комітету на умовах анонімності заявив агентству Reuters, що лобіювання кандидатури президента США Дональда Трампа на отримання цієї нагороди "буде контрпродуктивним".

Очільниця Інституту дослідження проблем миру в Осло Ніна Грегер зазначала у коментарі агентству, що Трамп вивів США з ВООЗ та з Паризької кліматичної угоди, а також розпочав "торгівельну війну проти старих друзів і союзників".

За її словами, це суперечить заповіту засновника премії Альфреда Нобеля, адже нагорода має бути присуджена людині, "яка зробила найбільше або найкраще для розвитку дружби між народами", й, мовляв, очільник Білого дому "цього не робить".

2 вересня Трамп заявив, що не прагне отримати Нобелівську премію миру. Але він відзначив, що "зупинив сім воєн", а тому прагне відповідного ставлення до себе. Своєю чергою президент України Зеленський зазначав, що подав би кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру, якби той зупинив війну РФ проти України.

Водночас ізраїльська та пакистанська влади заявляли про наміри висунути очільника Білого дому на Нобелівську премію. У Верховній Раді також зареєстровано постанову з пропозицією висунути його на отримання цієї нагороди.

Нобелівська премія

Нобелівську премію започаткував шведський винахідник Альфред Нобель, який заповів свій маєток на "премії тим, хто протягом попереднього року приніс найбільшу користь людству".

З 1901 року Нобелівська премія присуджується чоловікам і жінкам з усього світу за видатні досягнення у фізиці, хімії, фізіології чи медицині, літературі та за сприяння встановленню миру. У жовтні кожного року оголошують нові Нобелівські премії та лауреатів.

Нагороди, які присуджують за досягнення у фізиці, хімії, літературі та досягнення миру, передбачають премію в 11 мільйонів шведських крон (1,1 мільйона доларів). А визнання може стимулювати продажі книг і принести світову популярність.

Нобелівська премія може бути присуджена не більше ніж трьом лауреатам, які ділять між собою суму премії.

Премію миру вручає голова норвезького Нобелівського комітету в Осло, а інші премії вручає шведський король у Концертному залі Стокгольма.