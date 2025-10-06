У Швеції та Норвегії у понеділок, 6 жовтня, розпочинається Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі лауреати Нобелівської премії за 2025 рік.

Про це йдеться на сайті Фонду Нобеля.

Так, 6 жовтня, Нобелівський комітет у Стокгольмі оголосить лауреатів премії з фізіології або медицини. У вівторок стануть відомі лауреати з фізики, у середу — з хімії, у четвер — із літератури.

Уже цієї п’ятниці, 10 жовтня, у норвезькій столиці Осло назвуть лауреата премії за сприяння встановленню миру.

Ім'я лауреата премії з економіки у пам'ять про Альфреда Нобеля буде оголошено у столиці Швеції у суботу, 13 жовтня.

Нобелівська премія

Нобелівську премію започаткував шведський винахідник Альфред Нобель, який заповів свій маєток на "премії тим, хто протягом попереднього року приніс найбільшу користь людству".

З 1901 року Нобелівська премія присуджується чоловікам і жінкам з усього світу за видатні досягнення у фізиці, хімії, фізіології чи медицині, літературі та за сприяння встановленню миру. У жовтні кожного року оголошують нові Нобелівські премії та лауреатів.

Нагороди, які присуджують за досягнення у фізиці, хімії, літературі та досягнення миру, передбачають премію в 11 мільйонів шведських крон (1,1 мільйона доларів). А визнання може стимулювати продажі книг і принести світову популярність.

Нобелівська премія може бути присуджена не більше ніж трьом лауреатам, які ділять між собою суму премії.

Премію миру вручає голова норвезького Нобелівського комітету в Осло, а інші премії вручає шведський король у Концертному залі Стокгольма.