У Білому домі обурились, що американський президент Дональд Трамп не отримав цьогорічну найпрестижнішу премію миру та заявили, що для Нобелівського комітету "політика важливіша за мир".

Про це у соцмережі Х написав директор з комунікацій адміністрації президента США Стівен Чун.

"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, завершувати війни та рятувати життя. У нього серце гуманіста, і більше ніколи не буде такої людини, яка зможе зрушувати гори лише силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир", — йдеться у його дописі.

10 жовтня Нобелівську премію миру отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо — за "невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу у досягненні справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Кандидатура президента США Дональда Трампа і Нобелівська премія миру

Загалом норвезький Нобелівський інститут зареєстрував 338 кандидатів на Нобелівську премію миру 2025 року, з яких 244 — людини й 94 — організації. Ні імен номінаторів, ні імен номінантів на Нобелівську премію не розголошують. Список номінантів на цю відзнаку публікується лише через 50 років після присудження премії.

Раніше один із членів Нобелівського комітету на умовах анонімності заявив агентству Reuters, що лобіювання кандидатури президента США Дональда Трампа на отримання цієї нагороди "буде контрпродуктивним".

Очільниця Інституту дослідження проблем миру в Осло Ніна Грегер зазначала у коментарі агентству, що Трамп вивів США із ВООЗ та з Паризької кліматичної угоди, а також розпочав "торгівельну війну проти старих друзів і союзників".

За її словами, це суперечить заповіту засновника премії Альфреда Нобеля, адже нагорода має бути присуджена людині, "яка зробила найбільше або найкраще для розвитку дружби між народами", й, мовляв, очільник Білого дому "цього не робить".

2 вересня Трамп заявив, що не прагне отримати Нобелівську премію миру. Але він зазначив, що "зупинив сім воєн", а тому прагне відповідного ставлення до себе. Своєю чергою, президент України Зеленський зазначав, що подав би кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру, якби той зупинив війну РФ проти України.

Водночас ізраїльська та пакистанська влади заявляли про наміри висунути очільника Білого дому на Нобелівську премію. У Верховній Раді також зареєстровано постанову з пропозицією висунути його на отримання цієї нагороди.