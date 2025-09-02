Американський президент Дональд Трамп заявив, що не прагне отримати Нобелівську премію миру. Проте він вважає, що зробив достатньо для отримання цієї відзнаки.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Daily Caller.

Так, на запитання журналіста чи хоче він отримати цю нагороду очільник Білого дому коротко відповів: "ні". Але він відзначив, що "зупинив сім воєн", а тому прагне відповідного ставлення до себе.

"Я просто хочу, щоб до мене ставилися справедливо. Я не можу сказати, що я хочу цю нагороду, бо це жахливо. Але я можу сказати ось що: ніхто в історії не робив того, що зробив я. Я зупинив сім воєн. Зокрема, Індія — Пакистан. Це була потенційна ядерна війна. Я домовився з ними телефоном", — сказав Трамп.

За його словами, ніхто інший не міг би цього зробити, та не зробив достатньої кількості політичних зусиль, щоб зупинити таку кількість конфліктів.

21 червня уряд Пакистану оголосив про рішення офіційно Трампа на здобуття Нобелівської премії миру у 2026 році.

Зокрема, Пакистан хоче відзначити "рішуче дипломатичне втручання" очільника Білого дому та як "вирішального лідерства" під час нещодавнього конфлікту між Індією та Пакистаном.

8 липня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив Трампу, що висунув його на Нобелівську премію миру.

Ізраїльський прем'єр подякував Трампові за лідерство "у справі справедливості та прагнення до миру та безпеки", яке він "очолює в багатьох країнах, але зараз, особливо на Близькому Сході".