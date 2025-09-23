Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч з президентом США Трампом. За його словами, зустріч була "хорошою" та "найповнішою" з усіх.

Про це президент Зеленський повідомив кореспондентці Суспільного після зустрічі з президентом США Трампом на полях Генасамблеї ООН.

"Дуже хороша зустріч сьогодні. Рано поки, щоб вказати якісь елементи зустрічі, трішки пізніше, но вона дійсно була, напевно, найповніша", — сказав президент.

Також президента Зеленського запитали, чи номінував би він президента США Трамп на Нобелівську премію миру, якщо той завершить війну, яку розпочала Росія проти України.

"Якщо він її закінчить — абсолютно. Впевнений, українці теж. Буду це робити, з задоволенням, бо це місія велична закінчилася", — сказав президент.

Раніше стало відомо, що президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.

Вони обговорили ситуацію на фронтах, обміни військовополонених між Росією та Україною та санкції проти РФ.

Президент України Зеленський повідомив, що підтримує ідею президента США Трампа щодо зупинки закупки російських енергоносіїв.

Президент Трамп на питання про гарантії безпеки для України сказав, що "це зарано обговорювати".

20 вересня український лідер під час зустрічі із журналістами казав, що під час зустрічі з очільником Білого дому він планує обговорити питання гарантій безпеки, зокрема, "отримати сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні".