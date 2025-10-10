Цьогоріч Дональд Трамп так і не отримав Нобелівську премію миру. Президент США не приховував бажання стати її лауреатом, часто прозоро натякав на це, а за його кандидатуру висловлювалися американські та світові — навіть українські — політики, журналісти та впливові лідери думок.

Натомість премію отримала політикиня з Венесуели Марія Коріна Мачадо.

Суспільне розповідає, як Дональд Трамп наполегливо йшов до найпрестижнішої премії миру й наскільки екзотичні персони його в цьому підтримували, хоч і безрезультатно.

Чому Трамп вважав себе достойним премії миру

"Я хочу, щоб до мене ставилися справедливо", – казав Дональд Трамп про те, чи хоче він отримати Нобелівську премію миру. І повторював, що не прагне її отримати, але ж він "зупинив сім воєн" і тому заслуговує на неї.

Оточення президента США розгорнуло цілу медійну кампанію на підтримку його кандидатури. Дописи про те, що Трампу необхідно дати цю премію, публікував офіційний акаунт Білого дому — навіть зі згадкою, що американського президента в цьому підтримують інші світові лідери.

Дональд Трамп не перший політик, який агітує за вручення Нобелівської премії миру собі. У 2000 році Південна Корея заохочувала Нобелівський комітет нагородити свого президента Кім Де Чжуна за примирення й економічну співпрацю з Північною Кореєю. У жовтні того року комітет підтримав цю ідею.

США зараз активно намагаються знайти рішення затяжним міжнародним конфліктам, не завжди заглиблюючись у їхню суть. Часом це дає видимий результат. За посередництва Трампа угоду про припинення бойових дій підписали Азербайджан і Вірменія. Американський президент активно залучений до врегулювання воєнного конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом у Секторі Гази - й навіть запропонував свій план миру, на який погодились хамасівці. Також в Україні добре відомі спроби Трампа досягти мирної угоди між Києвом і Москвою. Спроби розібратись із найскладнішою для себе — як стверджує Трамп — війною увінчались навіть зустріччю з доти ізольованим від Заходу правителем Росії Путіним на Алясці. Втім, жодних помітних поступок із боку країни-агресора це не дало.

Один зі способів схиляння Трампом країн до миру — економічний тиск, зокрема запровадження мит на експорт товарів до США. "Тарифи принесли мир у світ, я вам кажу", – запевняв американський президент. Втім, надійність укладених у такий спосіб мирних угод викликає в експертів запитання.

Під час своєї промови на Генасамблеї ООН у вересні 2025 року Дональд Трамп особисто нагадав, що міг би отримати Нобелівську премію миру за свої "досягнення у зупиненні війн". Не забувши згадати, що для нього "це не головне".

Карикатура біля посольства США в Тель-Авіві, Ізраїль, 12 вересня 2025 року. Група активістів створили малюнки на піску із зображенням президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, із закликом до Трампа не вплутуватися в ізраїльсько-палестинський збройний конфлікт. Getty Images/Anadolu

Лобісти з усього світу

Номінувати на Нобелівську премію миру можуть члени Нобелівського комітету, національних парламентів й урядів різних країн, комісії постійного міжнародного бюро з питань миру, члени Детройтського міжнародного інституту, професори з права, політології та філософії та вже чинні лауреати Нобелівської премії миру.

Кандидат подати себе на номінацію не може. Втім, американський президент знайшов для цього обхідні шляхи.

Видання Bloomberg повідомляє, що спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф порушував питання про номінацію Трампа на премію миру з представниками урядів країн Європи. А Трамп дзвонив міністру фінансів Норвегії та колишньому керівнику НАТО Єнcу Столтенбергу влітку 2025 року та говорив із ним про премію. Фонд Нобеля, який вручає премію, розташований у Норвегії.

Висловитись на користь отримання Трампом премії вирішила частина американських компаній. Так, фармацевтична корпорація Pfizer закликала вручити Трампу Нобелівську премію миру за його заслуги у підтримці виробництва mRNA-вакцин, серед яких вакцина проти COVID-19. При тому, що під час пандемії Трамп, перебуваючи на посаді президента, виступав проти карантину й носіння масок.

Виступали за присудження Трампу премії й політики — і навіть публічно оголошували що номінували його на неї. Зокрема, про це сказав премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Про це ж заявляв і премʼєр-міністр Камбоджі Хун Манет. Президент США стверджує, що "завершив війну" між Камбоджею і Таїландом, хоча обидві країни лише припинили вогонь через погрози США зупинити торговельні переговори. Конфлікт лише заморозили.

Не стояла осторонь від спроб номінувати президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру й Україна. Іще на початку каденції Трампа про номінування американського президента на премію заявив керівник комітету парламенту з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Потім, коли надії на активну проукраїнську позицію Трампа в питанні завершення війни з Росією не виправдались, Мережко відкликав заявку. Восени Верховна Рада повернулась до цієї теми: в парламенті зареєстрували постанову щодо висунення кандидатури Трампа на премію миру. На момент присудження премії постанову розглядали в комітетах Ради. Цього разу Україна не поспішала: глава держави Володимир Зеленський зауважував, що висуне президента Трампа на премію миру, якщо той завершить війну Росії проти України.

Імпровізована нагорода Нобелівської премії миру із зображенням президента США Дональда Трампа біля консульства США в Тель-Авіві, Ізраїль, 2 вересня 2025 року. На акцію тоді вийшли члени сімей заручників, викрадених під час нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, які вимагали негайного припинення бойових дій та звільнення всіх заручників. REUTERS/Ammar Awad

"Якби мене назвали Обамою, то мені вручили б Нобелівську премію за 10 секунд"

Нобелівську премію миру не завжди присуджують справді вартим заслуги людям. Наприклад, серед її лауреатів є Михайло Горбачов – останній очільник СРСР. Він отримав премію в 1990-му, коли в країнах Центральної Європи комуністичні режими змінювались демократичними. Але того ж року Горбачов наказав військам атакували протестувальників у Литві, яка боролась за незалежність від Москви. Тоді у протестах загинули люди.

У 1991 році премію отримала Аун Сан Су Чжі, активістка з М'янми. Комітет вказує, що вона отримала премію миру "за її ненасильницьку боротьбу за демократію та права людини". Та Аун Сан Су Чжі підтримувала геноцид мусульман етнічної групи рохінджа у Мʼянмі. Станом на зараз у країні триває режим військової диктатури.

Втім, це не робить Нобелівську премію менш жаданою для Трампа. Те, що він не стоїть в одному ряду з іншими лауреатами, як-от Нельсон Мандела, Мартін Лютер Кінг, Генрі Кіссінджер, організація "Червоний Хрест", ООН, Далай-лама та Матір Тереза, американський президент пояснює просто. "Якби мене назвали Обамою, то мені вручили б Нобелівську премію за 10 секунд", – казав він.

Обама отримав премію миру в 2009 році – лише за 10 місяців свого першого терміну. Тоді Нобелівський комітет обґрунтував вручення премії Обамі, як "за надзвичайні зусилля щодо зміцнення міжнародної дипломатії та співпраці між народами".