Китай знову став головним торговим партнером Німеччини, замість США

Китайська Народна Республіка знову посунула Сполучені Штати на позиції найбільшого торгового партнера Німеччини. Китайсько-німецькі імпорт та експорт за вісім місяців 2025 року разом склали 163,4 мільярда євро, тоді як обіг торгівлі Німеччини зі США — 162,8 мільярда.

Про це написало агентство Reuters.

США були головним торговим партнером Німеччини у 2024 році, коли вперше за вісім років посунули з цього місця Китай. Reuters пише, що тоді цей зсув відбувся через прагнення Німеччини зменшити залежність від Китаю. Німецький уряд посилався на політичні розбіжності та звинувачував КНР у недобросовісних практиках.

Проте динаміка торгівлі Німеччини та США змінилася знову після повернення на посаду президента Дональда Трампа та запровадження митних тарифів його адміністрацією. Reuters повідомляє, що за перші вісім місяців 2025 року німецький експорт до Штатів упав на 7,4%, а серпні — на 23,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Немає сумнівів, що тарифна та торговельна політика США є важливою причиною зниження продажів", — каже президент асоціації зовнішньої торгівлі BGA Дірк Джандура, слова якого наводить Reuters.

У США знизився попит на класичні німецькі експортні товари, такі як автівки, обладнання та хімікати, стверджує Джандура. На думку керівника глобального макроекономічного відділу ING Карстена Бжеського, німецький експорт до США навряд чи відновиться найближчим часом, з огляду на постійний тарифний тиск і зміцнення євро. Бжеський каже, що це не лише збільшує залежність Німеччини від Китаю, а й посилює напругу в ключових галузях промисловості, де КНР перетворюється на головного конкурента.

Що відомо про "тарифи Трампа"

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема, для товарів з Європейського Союзу діятиме 20-відсоткове мито. Тарифна ставка для Китаю тоді становила 34%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25-відсоткове мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією президента США підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп заявив, що США підвищують митну ставку на китайський імпорт з до 125%. До цього мито на імпортні китайські товари та сировину становило 104%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США.

10 квітня у Білому домі заявили, що ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%. Останній указ президента Дональда Трампа підвищує тарифи для Пекіна до 125% з 84%. Але це на додачу до 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.

12 липня Трамп повідомив про запровадження 30% тарифів на імпорт товарів із Мексики та ЄС. Нові мита набудуть чинності 1 серпня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення Трампа і зазначила, що 30% тариф на експорт із ЄС зашкодить бізнесу і споживачам по обидва боки Атлантики.

5 вересня Трамп підписав указ про зниження тарифів на японські автомобілі до 15%.

25 вересня президент США оголосив про нову хвилю тарифів, включаючи 100% мито на імпорт брендованих ліків, якщо компанія не будує виробничий завод у США. Вашингтон також запровадить 25% мито на імпорт усіх важких вантажівок та 50% мита на кухонні та ванні шафи.

6 жовтня Трамп заявив про мита 25% для середніх та великих вантажівок з 1 листопада 2025 року.

9 жовтня він стверджував, що тарифи є важливою частиною його "здатності укладати мирні угоди" та створюють "шлях до миру і порятунку мільйонів життів".