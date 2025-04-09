США підвищують митну ставку для Китаю до 125% — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна підіймає митну ставку на імпорт з Китаю до 125%. До цього мито на імпортні китайські товари та сировину складало 104%. Американський міністр фінансів Скотт Бессент своєю чергою заявив, що тарифи для Пекіна підвищили через його наполягання на "ескалації".

Про підвищення мит для КНР Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, Китай проявив "неповагу до світових ринків" і тому США "змушені" підвищити тарифи для КНР.

"У якийсь момент, сподіваємось, у найближчому майбутньому, Китай зрозуміє, що дні обдирання США та інших країн більше не є стійкими чи прийнятними", — заявив Трамп.

Також Дональд Трамп повідомив, що вже 75 країн звернулись до США щодо переговорів про митну політику між Америкою та ними.

"Ці країни, за моєю наполегливою пропозицією, не вжили жодних заходів у відповідь будь-яким чином, формою чи формою проти Сполучених Штатів, я дозволив 90-денну ПАУЗУ та суттєво знижений взаємний тариф протягом цього періоду на 10%, який також набуває чинності негайно", — наголосив Дональд Трамп.

Тепер для тих країн, які вийшли на переговори із США, знизять мито до 10%.

Очільник Мінфіну США Скотт Бессент звинуватив Китай у "загостренні ситуації".

"І президент Трамп дуже сміливо відповів на це, і ми збираємося працювати над вирішенням проблеми з нашими торговими партнерами. Як я і казав, — не відповідайте у відповідь, і ви будете винагороджені. Тому кожна країна світу, яка хоче приїхати та вести переговори, ми готові вас вислухати. Ми знизимо для них базовий тариф до 10%, а для Китаю піднімемо до 125% через їхнє наполягання на ескалації", — сказав він.

8 квітня США ввели додаткові 50% мит на імпорт з Китаю. Всього митна ставка склала 104% на імпортні товари.

Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США 9 квітня. Тепер повноцінна ставка мит на імпорт із США до Китаю складе 118%.

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

Раніше, 10 лютого Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25% без винятків. Вони стосуються усіх країн і почали діяти з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа – зробити Америку знову багатою".

4 лютого Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт у відповідь на нові мита США на китайські товари. Китай запроваджує 15% тарифи на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської техніки.

20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував з 1 лютого запровадження 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США. Потім США відклали мита з Канади та Мексики, проте тільки на місяць.