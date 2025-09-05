Трамп підписав указ про зниження тарифів на японські автомобілі до 15%

Президент США Дональд Трамп у четвер підписав указ про зниження мит на японські автомобілі, реалізуючи торговельну угоду, укладену з Токіо.

Про це пише Agence France-Presse.

Згідно з текстом указу, опублікованим Білим домом, японські авто обкладатимуться митом у 15% замість нинішніх 27,5%, а для багатьох інших товарів рівень тарифів так само буде обмежений на рівні 15%.

Це рішення стало перемогою для Японії після того, як торговий уповноважений країни з тарифних питань Рьосей Акадзава вирушив до Вашингтона, аби переконати Трампа підписати документ — через кілька тижнів після того, як сторони оголосили про домовленість.

Хоча угоду про торгівлю було презентовано наприкінці липня, згодом з’явилися розбіжності в деталях. На початку серпня Трамп запровадив підвищені тарифи на японські товари в межах ширшого пакета щодо десятків економік, у результаті чого ставка 15% фактично накладалася поверх існуючих мит для багатьох продуктів.

Акадзава раніше заявив журналістам, що від Вашингтона очікують перегляду цього правила.

Згідно з новим указом, 15-відсотковий максимум для багатьох товарів застосовуватиметься ретроспективно — до вантажів, відправлених з 7 серпня, коли набули чинності підвищені мита на десятки економік.

Зміни мають бути внесені протягом семи днів після публікації правила у Федеральному реєстрі.

Що відомо про "тарифи Трампа"

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема, для товарів з Європейського Союзу діятиме мито — 20%. Тарифна ставка для Китаю тоді становила 34%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп заявив, що США підвищують митну ставку на китайський імпорт з до 125%. До цього мито на імпортні китайські товари та сировину становило 104%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США.

10 квітня у Білому домі заявили, що ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%. Останній указ американського президента Дональда Трампа підвищує тарифи для Пекіна до 125% з 84%. Але це на додачу до 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.

12 липня Трамп повідомив про запровадження 30% тарифів на імпорт товарів із Мексики та Європейського Союзу. Нові мита набудуть чинності 1 серпня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення Трампа і зазначила, що 30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу і споживачам по обидва боки Атлантики.