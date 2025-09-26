Трамп оголосив нові мита на ліки, вантажівки та кухонні шафи

Президент США Дональд Трамп у четвер, 25 вересня, оголосив про нову хвилю тарифів, включаючи 100% мито на імпорт брендованих ліків, якщо компанія не будує виробничий завод у США. Вашингтон також запровадить 25% мито на імпорт усіх важких вантажівок та 50% мита на кухонні та ванні шафи.

Про це Трамп заявив, оголошуючи про низку мит, орієнтованих на промисловість, пише ВВС.

“Причиною цього є масштабний “наплив” цих товарів на ринок США з інших країн”, – написав Трамп на своїй платформі Truth Social, посилаючись на необхідність захистити американські компанії від іноземного імпорту.

Ці оголошення про тарифи з'явилися попри заклики американського бізнесу до Білого дому не запроваджувати подальші тарифи.

Нові тарифи можуть вплинути на основних виробників брендованих фармацевтичних препаратів, зокрема на Велику Британію, Ірландію, Німеччину, Швейцарію та Японію. Зокрема, за даними Організації Об'єднаних Націй, минулого року Велика Британія експортувала фармацевтичної продукції до США на понад 6 мільярдів доларів.

Трамп заявив, що тарифи на важкі вантажівки захистять американських виробників від “недобросовісної зовнішньої конкуренції”, і що ці мита допоможуть підняти рівень американських компаній, таких як Peterbilt та Mack Trucks.

Трамп написав, що ці фірми “будуть захищені від зовнішнього втручання”.

Нові мита на кухонні та ванні шафи, а також деякі інші меблі, запровадили у відповідь на високий рівень імпорту, що завдало шкоди місцевим виробникам, сказав президент.

Він додав, що з наступного тижня США почнуть стягувати 30% мито на м'які меблі.

Нові мита з'явилися на тлі розширення Трампом своєї тарифної політики, яка стала ключовою особливістю його другого терміну в Білому домі. Широкомасштабні тарифи Трампа на імпорт понад 90 країн набули чинності на початку серпня в рамках його політики, спрямованої на збільшення зайнятості та виробництва в США, серед інших політичних цілей. Раніше він запровадив галузеві тарифи на сталь, мідь, алюміній, автомобілі та комплектуючі для транспортних засобів.

Раніше цього року Торгова палата США закликала Білий дім не запроваджувати нові тарифи, стверджуючи, що багато деталей, що використовуються у виробництві вантажівок, постачаються переважно з таких країн, як Мексика, Канада, Німеччина, Фінляндія та Японія.

Організація додала, що ці країни є союзниками або близькими партнерами Сполучених Штатів і не становлять загрози національній безпеці США.

Мексика та Канада є одними з найбільших постачальників запчастин для вантажівок середньої та великої вантажопідйомності, на них припадає понад половина загального обсягу імпорту США в цьому секторі минулого року, повідомила торгова палата. Вона попереджала, що “непрактично” очікувати, що багато з цих деталей будуть постачатися на внутрішньому ринку, що призведе до зростання витрат для галузі.

Як наголосила експертка з торгівлі Дебора Елмс з дослідницької фірми Hinrich Foundation, нові тарифи сприяють вітчизняним виробникам, але є “жахливими” для споживачів, оскільки ціни, ймовірно, зростуть, Ці мита охоплюватимуть більше товарів за вищими ставками, ніж взаємні тарифи Трампа, які були спрямовані на виправлення торговельних дисбалансів з іншими країнами.

Ці галузеві імпортні податки можуть слугувати резервним планом для забезпечення доходів, оскільки масштабні мита Трампа на світових торговельних партнерів оскаржуються в суді, сказала Елмс.