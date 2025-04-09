Китай запроваджує 84% мит на імпорт із США

Китай запроваджує додаткові 84% мит на імпортні товари із США. Так країна відреагувала на введені раніше Америкою додаткові 50% мит на імпорт із Китаю.

Про це повідомляє BBC з посиланням на міністерство фінансів Китаю.

Мита запровадять з 10 квітня. Тепер повноцінна ставка мит на імпорт із США до Китаю складе 118%.

8 квітня США ввели додаткові 50% мит на імпорт з Китаю. Всього митна ставка склала 104% на імпортні товари.

Китай пообіцяв США "рішучі заходи" у разі "ескалації" митної політики. В Уряді Китаю зазначали, що так звані “відповідні тарифи” США проти Китаю є безпідставними і “типовою практикою одностороннього залякування”.

У Білому Домі повідомляли, що Китай "робить помилку", бо відмовляється вести переговори з Трампом щодо мит. Своєю чергою Трамп "не має наміру відкладати накладення мит".

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

Раніше, 10 лютого Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25% без винятків. Вони стосуються усіх країн і почали діяти з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа – зробити Америку знову багатою".

4 лютого Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт у відповідь на нові мита США на китайські товари. Китай запроваджує 15% тарифи на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської техніки.

20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував з 1 лютого запровадження 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США. Потім США відклали мита з Канади та Мексики, проте тільки на місяць.