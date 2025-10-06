Трамп вводить нові мита на середні та великі вантажівки

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 6 жовтня, заявив про мита 25% для середніх та великих вантажівок з 1 листопада 2025 року.

Політик написав про це у своїй соцмережі Truth Social.

"З 1 листопада 2025 року тарифи на всі вантажівки середньої та важкої вантажності, що прибувають до Сполучених Штатів з інших країн, становитимуть 25%", — зазначив Трамп.

Як пояснює інформагентство Reuters, до великих транспортних засобів належать такі види транспортних засобів як вантажні автомобілі, сміттєвози, комунальні автівки, транзитні, маршрутні та шкільні автобуси, тягачі з причепами, а також напівпричепи й важкі спеціальні транспортні засоби.

США раніше погодили з Японією та Євросоюзом 15% мит на легковики, і тепер не ясно, чи будуть Штати застосовувати таку ставку до більших автомобілів у межах торговельних умов з Брюсселем та Токіо.

25 вересня Трамп оголосив про нову хвилю тарифів, зокрема 100% мито на імпорт брендованих ліків, якщо компанія не будує виробничий завод у США. Вашингтон також тоді заявив, що запровадить 25% мито на імпорт усіх важких вантажівок та 50% мита на кухонні та ванні шафи.

Президент посилається на необхідність захистити американські компанії від іноземного імпорту.

Однак Торгова палата США закликала Білий дім не запроваджувати нові тарифи, зокрема й на вантажівки. Вона наголошувала, що 5 найбільших джерел імпорту для вантажівок та їхніх деталей є Мексика, Канада, Японія, Німеччина та Фінляндія, "які є союзниками або близькими партнерами США і не становлять загрози для національної безпеки США".