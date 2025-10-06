Перейти до основного змісту
Трамп вводить нові мита на середні та великі вантажівки
Трамп вводить нові мита на середні та великі вантажівки

Юлія Кузьменко
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп виступає з промовою щодо тарифів у саду Білого дому у Вашингтоні 2 квітня 2025 року. REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 6 жовтня, заявив про мита 25% для середніх та великих вантажівок з 1 листопада 2025 року.

Політик написав про це у своїй соцмережі Truth Social.

"З 1 листопада 2025 року тарифи на всі вантажівки середньої та важкої вантажності, що прибувають до Сполучених Штатів з інших країн, становитимуть 25%", — зазначив Трамп.

Як пояснює інформагентство Reuters, до великих транспортних засобів належать такі види транспортних засобів як вантажні автомобілі, сміттєвози, комунальні автівки, транзитні, маршрутні та шкільні автобуси, тягачі з причепами, а також напівпричепи й важкі спеціальні транспортні засоби.

США раніше погодили з Японією та Євросоюзом 15% мит на легковики, і тепер не ясно, чи будуть Штати застосовувати таку ставку до більших автомобілів у межах торговельних умов з Брюсселем та Токіо.

25 вересня Трамп оголосив про нову хвилю тарифів, зокрема 100% мито на імпорт брендованих ліків, якщо компанія не будує виробничий завод у США. Вашингтон також тоді заявив, що запровадить 25% мито на імпорт усіх важких вантажівок та 50% мита на кухонні та ванні шафи.

Президент посилається на необхідність захистити американські компанії від іноземного імпорту.

Однак Торгова палата США закликала Білий дім не запроваджувати нові тарифи, зокрема й на вантажівки. Вона наголошувала, що 5 найбільших джерел імпорту для вантажівок та їхніх деталей є Мексика, Канада, Японія, Німеччина та Фінляндія, "які є союзниками або близькими партнерами США і не становлять загрози для національної безпеки США".

